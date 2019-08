Primer odrezana roka: vložene obtožnice zoper vse vpletene

Tožilec Sedin Kičin je na ljubljansko okrožno sodišče vložil obtožnico zoper vse vpletene. Kot smo že poročali, naj bi Adlešičevo k temu, da si odreže roko nad zapestjem, nagovorili njen fant, 29-letni Sebastien Abramov (prej Sebastjan Colarič) in njegova starša, 58-letna mama Tinka Huskić Colarič in 65-letni oče Gorazd Colarič . Če bi jim uspelo, bi jim zavarovalnice izplačale več kot milijon evrov, danes poročajo Delo, Večer in Slovenske novice.

Dekletu, ki je živela pri Sebastienu in njegovi mami, so odrezano roko prišili nazaj v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana. Vendar naj bi jo doma tiščala v zamrzovalnik, da bi ji odmrla, pri tem pa je upala, da bo vendarle dobila izplačano odškodnino. Roka ni odmrla, policija pa je ugotovila, da ni šlo za nesrečo, kot so skušali prikazati osumljeni. Zavarovalnice zato tudi niso izplačale odškodnine.

Kot izhaja iz obtožnice, ki še ni pravnomočna, so Adlešičeva, Abramov in Huskić Colaričeva obtoženi po pet kaznivih dejanj goljufij, Gorazd Colarič pa ene goljufije na račun več zavarovalnic. Grozi jim do osem let zaporne kazni, so navedli mediji.

Osumljen tudi umora Sare Veber

Abramov pa je vpleten še v eno zadevo. Osumljen je, da je marca 2015 umoril 24-letno Saro Veber. Okrožno sodišče v Celju je sklep o začetku sodne preiskave v zadevi izdalo julija.

Konec junija letos je Abramov pred preiskovalnim sodnikom celjskega okrožnega sodišča vztrajal, da je nedolžen, saj naj bi šlo za nesrečo med čiščenjem puške.