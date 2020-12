Primer opite voznice na Škofjeloškem bo preverjal tudi CSD

Policijska uprava Kranj je ta teden poročala o prometni nesreči, ki se je zgodila na Škofjeloškem, ko je voznica pod močnim vplivom alkohola zapeljala v približno polmetrski potok in se z osebnim vozilom prevrnila na streho. Ob tem so na avtomobilu počila stekla in skoznje je začela vdirati voda.

Enemu od treh otrok v vozilu se je uspelo rešiti, tako da je stekel po pomoč do bližnje stanovanjske hiše in dveh domačinov, ki sta iz vozila rešila ostale tri ujete. Kot so za STA pojasnili na Policijski upravi Kranj, bodo policisti po preverbi vseh dejstev in okoliščin reševanja predlagali, da se omenjenemu otroku in obema domačinoma, ki so preprečili tragedijo, podeli priznanje za hrabrost in požrtvovalnost.

Policisti medtem nadaljujejo predkazenski postopek zoper voznico avtomobila, ki ji je preizkus alkoholiziranosti pokazal 0,91 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja zoper varnost javnega prometa. Gre za celotno poglavje v kazenskem zakoniku, ki med drugim vključuje nevarno vožnjo v cestnem prometu in povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti.