Primer Tekačevo: tožilstvo vložilo zahtevo za preiskavo zoper 56-letnega Hrvata

Naknadno odkriti sostorilec je državljan Republike Hrvaške, kjer ima tudi prebivališče – po naših neuradnih informacijah na enem od hrvaških otokov. Gre za moškega, ki je bil že večkrat obravnavan in tudi obsojen zaradi kaznivih dejanj, med drugim ropa, so sporočili z Okrožnega državnega tožilstva v Celju.

Odkrili so ga z uporabo sodobnejših metod analize bioloških sledi, najdenih na maskirni kapi, izdelani iz rokava puloverja. To so po krvavem zločinu marca 1997 kriminalisti našli v neposredni bližini hiše Tekačevo 9, kjer so bile umorjene štiri osebe. "Po ponovljeni analizi bioloških sledi in po kasnejši izmenjavi profilov DNK z Republiko Hrvaško je bilo ugotovljeno ujemanje DNK-profila v sledi z maskirne kape z DNK-profilom obravnavane osebe," so pojasnili na tožilstvu.