Primeri obračunavanja v preteklosti: nad sodnike tudi z bombami in pištolo

Napad na mariborsko okrožno sodnico Danielo Ružič ni edini primer obračunavanja s sodno vejo oblasti v Sloveniji. V preteklosti so bili sodniki in celo njihove družine že tarče in žrtve napadov. Nekaterim so podstavljali bombe, pred druge so streljali in jim grozili s smrtjo.

Bombni napad v Miklavžu pri Mariboru Eden najbolj odmevnih napadov se je zgodil 24. septembra 1996. V Miklavžu pri Mariboru je v bližini hiše sodnika mariborskega okrajnega sodišča Konrada Rebernika odjeknila močna eksplozija. Na vrtni ograji je bil podtaknjen eksploziv, ki se je sprožil, ko je sodnikova žena Živa Lorbek Rebernik zapuščala hišo. Utrpela je hude poškodbe, med drugim zlom desne noge in površinske poškodbe na desni strani telesa. Napad je izvedel Danijel Jezernik, po naročilu Maksimilijana Vollmeierja, ki ga je zaradi kriminalnih dejanj obravnaval Rebernik. Jezernik je bil leta 1997 obsojen na 12 let zapora. Sodniku streljal pod noge 23. aprila 2002 je 37-letni podjetnik Igor Šerbec iz Starega trga ob Kolpi vstopil v stanovanje okrožnega sodnika Antona Panjana in streljal proti njemu. Ustrelil je proti sodnikovim kolenom, a je naboj priletel v leseni pod ter se odbil po sobi, vendar sodnika na srečo ni zadel. Po streljanju je še naprej grozil sodniku s pištolo in zahteval, da mu napiše imena tistih, ki so njegovo firmo spravili v stečaj, po dveh minutah pa je odšel iz stanovanja. Celotnemu dogodku je bila priča sodnikova hči. Storilec je nato stanovanje zapustil, odšel domov in počakal na prihod policije. Sodniku Antonu Panjanu je pod noge streljal razočarani podjetnik, ki ga je krivil za propad firme. FOTO: POP TV V eksploziji poškodovana hči sodnice Novembra 2009 je bila tarča napada tudi sodnica kazenskega oddelka ljubljanjskega okrožnega sodišča Katarina Turk Lukan. Sodnica je v tistem času ravno vodila proces v primeru Global. Pred sodničino hišo je v včernih urah razneslo eksplozivno telo, pri tem pa je bila lažje poškodovana njena mladoletna hči. Pred hišo sodnice Katarine Turk Lukan je novembra 2009 razneslo eksplozivno telo. FOTO: Kanal A Z ročno bombo nad tožilko Septembra 2014 se je zgodil še en bombni napad. Na dvorišču upokojene tožilke Jožice Boljte Brusv Ljubljani je eksplodirala vojaška ročna bomba, ki jo je odvrgel 27-letni Matevž Zajc. Storilec, ki je le dan pred tem prišel iz zapora, je bil sicer sodničin sosed. Kot pokazala preiskava je storilec odvrgel dve granati, a je eksplodirala samo ena. Na ponovljenjem sojenju je bil obsojen na štiri leta in dva meseca zapora zaradi povzročanja splošne nevarnosti. S petimi bombami nad predsednika vlade A tarča atentatov niso bili samo sodniki, pač pa tudi drugi javni uslužbenci ter celo predsednik vlade. Julija 2009 se je hrvaški državljan in vojni veteran Josip Zagajski odločil 'dokončno urediti' slovensko-hrvaške odnose. Josip Zagajski je skušal izvesti atentat na Boruta Pahorja in Katarino Kresal. FOTO: POP TV S petimi ročnimi bombami tipa M-75 se je namenil pred slovenski parlament, kjer želel, kot je v pismu iz zapora priznal redakciji Jutarnjega lista, ubiti predsednika vladeBrouta Pahorja in notranjo ministrico Katarino Kresal. Zagajskega so pri rutinskem pregledu na meji zasačili mejni policisti in pri njemu odkrili bombe. Na okrožnem sodišču v Krškem je bil obsojen na 11-letno zaporno kazen.