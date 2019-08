Nesrečo na primorki povzročila močno pijana voznica

Okoli 16. ure se je na primorski avtocesti v bližini Vrhnike zgodila prometna nesreča, v kateri je bilo udeleženo eno osebno vozilo.

Z ogledom in zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je 42-letna voznica osebnega

avtomobila vozila po avtocesti iz smeri Logatca proti Vrhniki. Pri tem pa ni vozila po sredini prometnega pasu in zato trčila v odbojno ograjo.

"Po trčenju se je vozilo še nekajkrat odbilo od odbojne ograje preko celotnega vozišča in nato obstalo na prehitevalnem pasu, obrnjeno v nasprotni smeri vožnje," je za 24ur.com pojasnila Aleksandra Golec s Policijske uprave (PU) Ljubljana.

V prometni nesreči ni bil nihče poškodovan. Promet na primorski avtocesti je bil zaradi nesreče oviran do 17.20 ure.

Policisti so voznici odredili preizkus z alkotestom, ki je pokazal rezultat 1,74 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka (mg/l). Izdali so ji plačilni nalog, prav tako bodo zoper njo podali obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče.