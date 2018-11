Primorska avtocesta zaradi nesreče zaprta v smeri Kopra

Zaradi prometne nesreče je zaprta primorska avtocesta med priključkom Črni Kal in razcepom Sermin v predoru Dekani proti Kopru, piše na strani Prometno-informacijskega centra. Nastaja zastoj. Vozniki osebnih vozil lahko preusmerijo iz avtoceste med Črnim Kalom in Srminom.

Po prvih informacijah je bilo v prometni nesreči udeleženo eno vozilo, vozilo je pristalo čez oba pasova, zato je bil predor zaprt. Voznica je pri zavesti, utrpela pa naj bi lažje poškodbe. Odstranjevanje posledic nesreče in ogled kraja nesreče še poteka, so nam pojasnili na Policijski upravi Koper.

Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem in na mestnih obvoznicah. Predvsem na vpadnicah v Ljubljano iz smeri Dolenjske, Štajerske in Gorenjske in na ljubljanski obvoznici.