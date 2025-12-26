Pijana 41-letnica žalila svoje domače, 37-letnik nekdanjo partnerko polil s pivom

Primorski policisti so bili v sredo, 24. decembra, ob 16.22 napoteni v eno od stanovanj v Izoli, kjer je domov prišla 41-letna ženska in kričala ter žalila svojo mamo in hčerko. Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je 41-letnica domov prišla pijana in pričela na svoje domače vpiti in jih žaliti. Ker se tudi po prihodu policistov ni umirila in je nadaljevala s kršitvijo, so zanjo odredili pridržanje, izdali so ji tudi plačilni nalog.
Prav tako v sredo so bili koprski policisti ob 18.12 napoteni na Markovec, od koder je klical moški in prijavil, da sin doma razgraja in kriči ter ga ustrahuje. Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da se je 32-letni moški do svoje izvenzakonske partnerice in očeta vedel nedostojno, ju žalil, partnerko pa tudi daril v predel obraza. Policisti so mu na kraju izdali plačilni nalog.
Na božični večer (ob 20.40) so v družinskem nasilju posredovali tudi postojnski policisti. Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da se je 53-letni moški iz okolice Postojne sprl z nekdanjo partnerico. Med njiju je pristopila njena mama, ki jo je nato z odprto dlanjo udaril v predel obraza ter jo pri tem tudi zmerjal, nakar je odšel s kraja. Zoper njega so policisti uvedli hitri postopek.
Včeraj pa so bili koprski policisti ob 16.50 napoteni v eno od naselij v okolici Kopra, od koder je klical moški in naznanil, da mu nekdanja partnerka želi onemogočiti preživljanje dela počitnic z njunim otrokom. Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da se je spor med prijaviteljem in njegovo nekdanjo ženo ter njenim očetom vnel zaradi skrbništva nad otrokom. Moškega sta nekdanja partnerka in njen oče zmerjala in žalila, zaradi česar se je ta počutil užaljen, ogrožen in prestrašen. Policisti so obema na kraju izdali plačilni nalog.
Ob 22.14 so posredovali še enkrat – v okolici Kopra, kjer sta se sprla nekdanja partnerja. Med prepirom je 37-letni moški svojo nekdanjo partnerico s pivom polil po obrazu in ji iz rok iztrgal telefon ter ga vrgel po tleh in tako uničil. Zoper njega sledi hitri postopek, so sporočili s Policijske uprave (PU) Koper.