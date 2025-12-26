Pijana 41-letnica žalila svoje domače, 37-letnik nekdanjo partnerko polil s pivom

Primorski policisti so bili v sredo, 24. decembra, ob 16.22 napoteni v eno od stanovanj v Izoli, kjer je domov prišla 41-letna ženska in kričala ter žalila svojo mamo in hčerko. Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je 41-letnica domov prišla pijana in pričela na svoje domače vpiti in jih žaliti. Ker se tudi po prihodu policistov ni umirila in je nadaljevala s kršitvijo, so zanjo odredili pridržanje, izdali so ji tudi plačilni nalog.

Prav tako v sredo so bili koprski policisti ob 18.12 napoteni na Markovec, od koder je klical moški in prijavil, da sin doma razgraja in kriči ter ga ustrahuje. Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da se je 32-letni moški do svoje izvenzakonske partnerice in očeta vedel nedostojno, ju žalil, partnerko pa tudi daril v predel obraza. Policisti so mu na kraju izdali plačilni nalog.

Na božični večer (ob 20.40) so v družinskem nasilju posredovali tudi postojnski policisti. Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da se je 53-letni moški iz okolice Postojne sprl z nekdanjo partnerico. Med njiju je pristopila njena mama, ki jo je nato z odprto dlanjo udaril v predel obraza ter jo pri tem tudi zmerjal, nakar je odšel s kraja. Zoper njega so policisti uvedli hitri postopek.