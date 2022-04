Pripor za 21-letnega Ljubljančana, ki je preprodajal heroin

Bežigrajski policisti so v torek, 19. aprila, na terenu zalotili 21-letnega osumljenca, ki je drugi osebi prodal prepovedano drogo heroin. To so

kupcu v postopku zasegli. Pri osumljencu so policisti v nadaljnjem postopku našli okoli 50 zavitkov s skupno okoli 100 grami prepovedane droge heroin, okoli 50 zavitkov s skupno okoli 23 grami prepovedane droge kokain in denar, za katerega se sumi, da izhaja iz prepovedane prodaje drog.

Po pridobljeni odredbi in opravljeni hišni preiskavi zaradi suma kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje prepovedanih drog in prometa z njimi so policisti našli še manjšo količino droge in pripomočke za predelavo.