Črna kronika

Pripor za 27-letnega nasilneža, ki so ga v petih letih obravnavali že 15-krat

Velenje, 24. 11. 2025 16.11 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
U.Z.
Komentarji
41

Velenjski policisti so odvzeli prostost 27-letnemu moškemu, ki je osumljen najmanj 13 kaznivih dejanj z elementi nasilja in štirih kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog. Pri njem so opravili tudi hišno preiskavo in zasegli pištolo, več različnih nabojev, lok, prepovedano drogo ter pripomočke za prodajo le-te in nekaj denarja, najverjetneje pridobljenega s preprodajo prepovedanih drog.

Velenjski policisti so 27-letnika zaradi storitve kaznivih dejanj in prekrškov z elementi nasilja večkrat obravnavali že v preteklosti.

V zadnjih petih letih so ga na območju Celja in Velenja obravnavali za najmanj 15 kaznivih dejanj z elementi nasilja.

Velenjski policisti so mu v zadnjih dveh letih izrekli sankcije še za 14 prekrškov, večinoma z elementi nasilja, nekaj tudi s področja prepovedanih drog. V zadnjem pol leta so zoper njega uvedli še deset različnih prekrškovnih postopkov. V tem obdobju so ga dvakrat pridržali zaradi kršitev javnega reda in miru.

Policisti so osumljenega prejšnji teden s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki mu je odredil pripor.

pripor velenje nasilnež nasilje
KOMENTARJI (41)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Protoc
24. 11. 2025 17.39
Bruselj bo rekel Sloveniji..ne mu nič narediti..samo malo ga bolj socializirajte..sej bo ok
ODGOVORI
0 0
iziizi
24. 11. 2025 17.38
BRAVO 10 LET ROBIJE
ODGOVORI
0 0
Finfer
24. 11. 2025 17.36
+1
sto procentno je član gibanja svoboda verjetno eden od umsko pohabljenih članov vladne garniture !!
ODGOVORI
2 1
Ricola Swiss
24. 11. 2025 17.37
Teh je največ v SD in v Svobodi!
ODGOVORI
0 0
Boti
24. 11. 2025 17.31
+1
vse kartoteke povratnikov na mizo pa kontrolo nardit z ulovom
ODGOVORI
1 0
Sonex
24. 11. 2025 17.30
+0
dajte mu tega kaj prodavle pa malo se vam naj vsiple
ODGOVORI
1 1
jedupančpil
24. 11. 2025 17.29
300 kosmatih medvedov !!!!!
ODGOVORI
0 0
Jani.
24. 11. 2025 17.25
+11
Sodstvo ali kaj imamo to? 15x obravnan in nič. Pa kje mi to živimo?
ODGOVORI
12 1
sandi101
24. 11. 2025 17.21
+7
Recept za take je edino par let kamnoloma ampak Nika in Urška pravita, da to ni demokratično in da je vse stvari možno rešiti z dialogom in pogovorom. Ha-ha kdo še temu verjame???
ODGOVORI
8 1
Artechh
24. 11. 2025 17.20
+13
Po čem je že Velenje znano? Aja spet neki drugi zaščiteni.
ODGOVORI
13 0
Rdečimesečnik
24. 11. 2025 17.18
+9
Nataša in tanja so navdušeni
ODGOVORI
9 0
but_the_ppl_are_retarded
24. 11. 2025 17.17
+6
Zato je pa lepo v Sloveniji...
ODGOVORI
6 0
Rdečimesečnik
24. 11. 2025 17.17
+6
Živela svoboda plešite
ODGOVORI
7 1
Misika1967
24. 11. 2025 17.11
+8
V 5 letih,torej ga jansisticna vlada ni ustavila ze prej??? Bo jansa odstopil,pa hojs... Bodo odgovarjali za takega prestopnika.
ODGOVORI
13 5
Rdečimesečnik
24. 11. 2025 17.17
+2
Model 4leta je že golob
ODGOVORI
5 3
Misika1967
24. 11. 2025 17.27
-1
Pise v 5 letih,branje pa pesa al.
ODGOVORI
0 1
Dragica Cegler
24. 11. 2025 17.06
+7
Proofreader Policija lahko zapre za 48 ur,zato se obrni na tožilstvo in sodnijo .Tam je pa glavna žena od tistega ,ki vidi rdeče odmeve
ODGOVORI
9 2
Dragica Cegler
24. 11. 2025 17.03
+5
A pri nas nimamo sodišč,
ODGOVORI
8 3
Pika Nogavička
24. 11. 2025 17.28
+2
Imamo sodišča, samo ne vem ali toliko nesposobna ali toliko podkupljiva
ODGOVORI
2 0
FORTUDO1
24. 11. 2025 17.02
+4
Se bo Nataša pripeljala v Velenje in se bo z njim pomenila, da ne bo več razgrajal!!!
ODGOVORI
8 4
Agartha enjoyer
24. 11. 2025 16.59
+6
Ta je nabil vse v vasi.
ODGOVORI
6 0
MartinezM
24. 11. 2025 16.54
+8
To pa je potem nerodno v resnici, delitve oblasti, 3 veje..Vse lepo in prav, ampak da sami sebe imenujejo potem, kadar se njihova sredina izpridi..Tožilci pa dejansko niso sodna veja, v svojem duhu pašejo pod izvršilno, pa bi tako moralo biti.
ODGOVORI
8 0
Sirhakel7
24. 11. 2025 16.53
+14
Recept za take je edino par let kamnoloma ampak Nika in Urška pravita, da to ni demokratično in da je vse stvari možno rešiti z dialogom in pogovorom.
ODGOVORI
15 1
Artechh
24. 11. 2025 17.22
Dialog in pogovor ja. Zato pa smo kjer smo
ODGOVORI
0 0
Sirhakel7
24. 11. 2025 17.23
Iskreni pogovor. Sem pozabil dodati, da ne boš preveč pameten.
ODGOVORI
0 0
Minifa
24. 11. 2025 16.52
+19
"" Ime i Prezime ""..))...Vse barabe so stari znanci policije in predvsem prijatelji sodnije, zato pa smo tam, ko smo. Gojišče in raj za kriminalce.
ODGOVORI
20 1
