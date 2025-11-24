Pripor za 27-letnega nasilneža, ki so ga v petih letih obravnavali že 15-krat

Velenjski policisti so 27-letnika zaradi storitve kaznivih dejanj in prekrškov z elementi nasilja večkrat obravnavali že v preteklosti.

V zadnjih petih letih so ga na območju Celja in Velenja obravnavali za najmanj 15 kaznivih dejanj z elementi nasilja.

Velenjski policisti so mu v zadnjih dveh letih izrekli sankcije še za 14 prekrškov, večinoma z elementi nasilja, nekaj tudi s področja prepovedanih drog. V zadnjem pol leta so zoper njega uvedli še deset različnih prekrškovnih postopkov. V tem obdobju so ga dvakrat pridržali zaradi kršitev javnega reda in miru.

Policisti so osumljenega prejšnji teden s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki mu je odredil pripor.