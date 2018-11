Pripor za 30-letnico, ki je v trgovini sredi Ljubljane ukradla oblačila in brcnila prodajalko

V petek okoli 16.30 so bili ljubljanski policisti obveščeni o tatvini oblačil v trgovini na Trubarjevi. Ugotovili so, da je 30-letna ženska (takrat še neznana storilka) v trgovini z oblačili oblekla hlače, pulover, okoli vratu pa si je ovila šal in zapustila trgovino, ne da bi artikle plačala.

Pri tem jo je poskušala zadržati prodajalka, 30-letnica pa jo je brcnila in zbežala. Policisti so osumljenko izsledili in ji odvzeli prostost.

Po vseh zbranih obvestilih so jo v soboto s kazensko ovadbo privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku, ki ji je odredil pripor, so sporočili s PU Ljubljana.