Pripor za 33-letnega Rušana, ki naj bi zbil kolesarko in ji ukradel denarnico

9. maja okoli 12.50 so bili mariborski policisti obveščeni, da je neznani storilec na območju Njiverc, UE Ptuj, povzročil prometni nesrečo in potem storil še rop.

Ugotovili so, da je neznani voznik kolesa trčil v kolesarko, ki je zaradi tega padla po vozišču. Pri tem ji je iz košare med drugim padla denarnica z dokumenti, ki jo je pobrala. Pri tem pa ji je storilec na silo ukradel denarnico in se s kolesom odpeljal v smeri Kidričevega. Oškodoval jo je za 140 evrov.

Ptujski policisti so v kriminalistični preiskavi ugotovili, da je storitve tega kaznivega dejanja utemeljeno osumljen 33-letni Rušan. V sredo, zgodaj zjutraj, so ga na podlagi razpisa iskanja prijeli in pridržali policisti PP Ljubljana Center ter ga izročili ptujskim policistom. Policisti sumijo, da je osumljenec izvršil še več kaznivih dejanj premoženjske kriminalitete, zato s kriminalistično preiskavo nadaljujejo.

V četrtek so ga s kazensko ovadbo privedli na zaslišanje k dežurnemu preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča na Ptuju, ki je zoper njega odredil pripor, so sporočili s PU Maribor.