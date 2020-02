Pripor za 63-letnika, ki je streljal proti nekdanji partnerici

Policiste so o streljanju na območju Zelene jame v Mostah obvestili 14. februarja okoli devete ure. Ljubljanski kriminalisti so z zbiranjem obvestil in ogledom kraja dejanja ugotovili, da se je 63-letni moški tega dne že v jutranjih urah gibal v bližini bivališča 43-letne oškodovanke.

Okoli devete ure se je oškodovanka vračala proti domu, ko se ji je izza hrbta približal osumljeni in proti njej sprožil strel, vendar je oškodovanko zgrešil. Po dogodku se je oškodovanka skrila v bližini, osumljeni pa je zbežal. Pri tem ni bil nihče poškodovan.

Policisti so osumljenega kmalu po dogodku prijeli v bližini in mu odvzeli prostost. Prav tako so v bližini našli nelegalno strelno orožje, ki ga je uporabil pri dejanju. Zaradi suma kaznivega dejanja poskusa uboja so ga privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor.