Pripor za moška, ki sta unovčevala ponarejene bankovce za 200 evrov

Celjski kriminalisti so v sodelovanju z ljubljanskimi kolegi izsledili moška, stara 48 in 50 let, ki sta na celjskem, mariborskem in ljubljanskem območju unovčevala ponarejene bankovce za 200 evrov. Z njimi sta plačala artikle v kmetijskih zadrugah ali od prodajalcev kupovala prehranske izdelke. Na tak način sta uspešno unovčila štiri bankovce, v enem primeru pa je ostalo pri poskusu. Policisti so pri obeh opravili hišni preiskavi in zasegli še 45 ponarejenih bankovcev za 200 evrov. Preiskovalni sodnik je zanju odredil pripor.