Pripor za moškega, ki je z nožem v roki oropal trgovino na Viču

V trgovino na ljubljanskem Viču je v petek vstopil moški in z nožem od prodajalke zahteval denar. Ker ga mu ni izročila, je blagajno na silo odprl sam, iz nje ukradel nekaj sto evrov, nato pa pobegnil. Policisti so ga ujeli v bližini in mu odvzeli prostost, preiskovalni sodnik pa je zanj odredil pripor.

V petek, okoli 11.30 so bili ljubljanski policisti obveščeni, da je v prodajalno na Viču vstopil moški, ki je z nožem v roki od prodajalke zahteval denar. Prodajalka je blagajno zaklenila in se umaknila, moški pa je nato na silo odprl blagajno in iz nje ukradel nekaj sto evrov, ter s kraja pobegnil. Policisti so ga na podlagi podanega opisa nekaj minut po dogodku izsledili v bližini, ter mu odvzeli prostost zaradi suma storitve kaznivega dejanja ropa. Osumljenega so danes privedli k preiskovalnemu sodniku, ki mu je odredil hišni pripor, so sporočili s PU Ljubljana.