Osumljencu umora in poskusa umora na Žalskem odredili pripor

Motiv tragičnega dejanja na območju Žalca še ni znan. Po doslej zbranih obvestilih je 36-letnik, ki sicer ni živel skupaj s starši, noč pred umorom prespal pri njiju ter v jutranjih urah, iz za zdaj še neznanega razloga, zabodel mamo ter z nožem poškodoval očeta. Mati je na kraju dogodka zaradi poškodb umrla, očeta so z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico, kjer je ostal na zdravljenju in ni v življenjski nevarnosti, je v ponedeljek povedal vodja celjskih kriminalistov Milan Vogrinec.

Po zadnjih podatkih je očetovo zdravstveno stanje stabilno. Osumljenec je po dejanju pobegnil s kraja dejanja. Kmalu po dogodku so ga policisti izsledili v bližini in mu odvzeli prostost. Prijetju se ni upiral, za storjeni kaznivi dejanji pa mu grozi najmanj 15 let zapora.