Pripor za trojico nasilnežev na območju Velenja

Velenjski policisti so bili v preteklem mesecu večkrat obveščeni o nasilju in poškodovanju stvari v Šaleku. Posledično so poostrili nadzor na tem območju in identificirali združbo mlajših moških, ki je izvajala nasilje. Pri tem so bili večinoma prisotni 20-letnik ter dva 21-letnika, ki živijo na območju Policijske postaje Velenje.

Trojica je osumljena več kaznivih dejanj nasilništva, groženj, več kaznivih dejanj napada na uradno osebo, ko opravlja naloge varnosti, in preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi, so sporočili s PU Celje.

21-letnik je 18. februarja v nakupovalnem centru v Velenju napadel občana in ga hudo poškodoval.

9. marca je trojica v sodelovanju z mladoletnikom v Šaleku fizično grozila predstavnikom mestnega redarstva, z grožnjami pa so nadaljevali tudi prek družbenih omrežij. V postopku so policisti 21-letniku zasegli nož.

13. marca so s palicami in nožem grozili občanki, ki je bila na sprehodu s hčerko, in napadli dva moška, ki sta ju poskušala braniti. Oba so z udarci s pestmi lažje poškodovali. Policisti so na kraju pri enem nasilnežu našli prirejeno plastično kartico z bodalom. V postopku se je lastnik kartice policistu uprl in ga lažje poškodoval.