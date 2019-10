Pripornik na Povšetovi napadel pravosodnega policista

Dva napada na pravosodna policista sta se sicer zgodila že poletiv Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob. Eden od obsojencev je pravosodnega policista napadel ob odvzemu računalnika, drugi pa je policista poskušal napasti z uporabo vilic.Januarja letos pa je kaznjenec Samo Tadin, ki zaradi umora policista na Ižanki prestaja 30-letno zaporno kazen,z jedilnim nožem napadel pravosodnega policista.

Na kadrovsko stisko pravosodnih policistov v slovenskih zaporih so ti opozorili že večkrat, a na Dobu so takrat zatrdili, da tovrstnih napadov ne bi mogli preprečiti, četudi bi imeli zaposlenih več paznikov.

Ravno pred tednom dni je pred ministrico za pravosodje Andrejo Katičin v. d. direktorja uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Bojanom Majcnom zapriseglo 14 novih pravosodnih policistov. Ti so zaključili devetmesečno izobraževanje in začenjajo delo v zaporih na Dobu, Igu, v Celju in Ljubljani.

O delu pravosodnih policistov smo se pred časom pogovarjali zDanijelomPrevolškom, vodjo enega od oddelkov na Dobu. Stanje s številom pravosodnih policistov je po njegovih besedah slabo in se vleče že dlje časa, posledično so ti preobremenjeni, utrujeni, prihaja do bolniških, nadure so prej stalnica kot izjema. Posledično so v zavodu primorani odpovedati spremstva na sodišča in nenujne zdravniške preglede.

Lani so v slovenskih zaporih sicer zabeležili 12 napadov in šest poskusov napadov na pravosodne policiste, leto pred tem pa 23 napadov, enaka številka je bila tudi leta 2016. Težjih poškodb zaposleni niso utrpeli, le lažje.