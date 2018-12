Pripornika sta še vedno na begu

Policija še vedno išče pripornika, ki sta v soboto pobegnila iz koprskega pripora. Kot so sporočili s PU Koper, aktivnosti potekajo, več informacij o dogodku pa naj bi v javnost posredovali v ponedeljek.

Kot smo poročali včeraj, sta 41-letni Dragan Milosavljević, državljan Bosne in Hercegovine, in 40-letni Damjan Mitrović, državljan Srbije, pobegnila tako, da sta prežagala rešetke na oknu, skočila na dvorišče zapora, nato pa preplezala še visoko steno, ki obkroža zapor in je obdana z rezilno žico.

Prvi je bil v zaporu zaradi kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja državne meje, za drugim pa je zaradi preprodaje prepovedanih drog razpisana mednarodna tiralica Interpola Srbije.