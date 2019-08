Priprli 26-letnika z Obale, ki je policistu grozil z nasilnim maščevanjem

Kriminalisti PU Koper so zoper 26-letnika iz Lucije podali kazensko ovadbo. Omenjeni je na družbenem omrežju Facebook 23. junija 2019 objavil zapis, v katerem je spodbujal nasilno maščevanje zoper policista PP Piran.

Maščevati se mu je hotel zaradi dejanj, ki jih je policist opravil v okviru svojih službenih pravic. Kriminalisti so bili nato pred štirimi dnevi obveščeni, da je 26-letnik v trgovskem centru na območju Portoroža, v pričo tam zaposlenih, kupcev in otrok policista, policistu grozil z napadom. Ker so se grožnje stopnjevale, je policija glede na podatke, s katerim je razpolagala, predvidevala, da bi grožnje lahko tudi uresničil. Odvzeli so mu prostost, še isti dan pa je bil s kazensko ovadbo priveden na zaslišanje k preiskovalni sodnici Okrožnega sodišča v Kopru, ki je po zaslišanju zanj odredila pripor.

Grozi mu od enega do pet let zapora.