Črna kronika

Priprli 42-letnika, ki je proizvajal bonbone in čokoladice s THC

Postojna, 23. 12. 2025 08.17 pred 1 uro 2 min branja 18

Avtor:
D. S.
Zasegli bonbone in čokoladice z vsebnostjo THC

V preiskavi, ki poteka od maja 2024, so kriminalisti privedli 42-letnika, osumljenega proizvodnje in trženja bonbonov in čokoladic s THC. Ovadeno je bilo tudi podjetje, v imenu katerega je potekala proizvodnja in prodaja. Sodnica je osumljencu odredila pripor.

Kriminalisti so privedli 42-letnega moškega, doma z območja Postojne, ki je osumljen proizvodnje in trženja živil v obliki bonbonov in čokolade z vsebnostjo THC.

"V okviru predkazenskega postopka je bila ugotovljena še odgovornost pravne osebe za očitano kaznivo dejanje, zato je bilo kazensko ovadeno tudi podjetje, v katerem je potekala proizvodnja in prodaja," so pojasnili policisti.

Preiskava se je začela na podlagi obvestila avstrijske Agencije za zdravje in varnost hrane (AGES), ki je analizirala izdelke iz industrijske konoplje slovenskega proizvajalca, ki so se prodajali v specializiranih trgovinah v Avstriji.

Preberi še Od marihuane do kokaina: 'Za vogalom, v dveh minutah'

"Na podlagi iz tujine pridobljenih podatkov in zbranih obvestil je Okrožno sodišče v Kopru izdalo odredbo za hišno preiskavo, ki je bila izvedena oktobra 2024. S hišno preiskavo je bila zasežena večja količina izdelkov, ki kažejo videz žele bonbonov in čokolade, sestavine za pripravo omenjenih izdelkov in mobilni telefon," so še pojasnili na Policiji.

Na Nacionalnem forenzičnem laboratoriju so opravili kemijske analize izdelkov, za katere se je izkazalo, da vsebujejo tipične kanabinoide rastline konoplje, med katerimi prevladujeta CBD in THC.

Preberi še Droge mladim na dosegu roke: od lizik do mask, ki zadenejo

Kljub zasegu je družba neomejeno poslovala naprej, zaradi česar so kriminalisti opravili še eno hišno preiskavo julija 2025 in z njo ponovno zasegli večjo količino izdelkov, ki kažejo videz žele bonbonov in čokolade, sestavin za proizvodnjo le-teh, več elektronskih naprav – računalnikov, listin ter opremo za proizvodnjo in pakiranje. "Tudi za te izdelke so na NFL ugotovili, da vsebujejo tipične kanabinoide rastline konoplje, med katerimi prevladujeta CBD in THC," so zapisali.

Osumljenca so privedli k preiskovalni sodnici Okrožnega sodišča v Kopru, ki je zoper njega po zaslišanju odredila pripor. Za omenjeno kaznivo dejanje je predpisana kazen zapora do treh let.

kriminalisti thc bonboni čokolade osumljeni

Bel božič predvsem na Štajerskem, na Pohorju do 20 centimetrov snega

Biki na Slovaškem popadali s tovornjaka in zavzeli prometno cesto

KOMENTARJI18

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jafalical
23. 12. 2025 10.06
In zakaj nikol ne objavijo kdo je to, kaj je tak prej pocel, ta trzi ze lep cas, ne dela to prvic in glej ga zlomka, ...Te cokaladice, bi mu zabasala v vse odprtine v telesu. Pokvarjenec, ki misli kako na lahko se "sluzi" denar , kaj?Unicuje druzine.Karma dela in vedno je delala.Vse se vrne, kot dobro, tako tudi slabo.
Odgovori
+1
1 0
Trikrat cepljen
23. 12. 2025 09.53
Podlo je prodajati opojne substance, saj marsikaterega labineža, ki še ni zabredel potegne najprej v svet brezbrižnosti in potem v odvisnost ki vodi v pekel. Žal postane ta človek parazit bližnjih in celotne družbe.
Odgovori
+1
1 0
Colgate
23. 12. 2025 09.49
To bo dobra policijska žurka letos...vsak dobi par bombončkov
Odgovori
0 0
bb5a
23. 12. 2025 09.47
Banane so pa še naprej v akciji...
Odgovori
+3
3 0
suleol
23. 12. 2025 09.37
da ni blo avstrije nebi blo nic
Odgovori
+4
4 0
peT99
23. 12. 2025 09.11
Preganjate nekaj, kar je marsikje že zdavnaj legalizirano... pred očmi državljanov pa vladna elita krade naprej.. ste ponosni ?
Odgovori
+7
10 3
peT99
23. 12. 2025 09.12
Ne rečem, če bi se na njega obesil FURS, ampak je očitno plačeval davke... ? skratka... brez komentarja :)
Odgovori
+5
5 0
mastablasta
23. 12. 2025 09.45
prodaja droge otrokom je legalizirana kje?
Odgovori
+0
3 3
coca.eskim
23. 12. 2025 09.58
Nisem zasledil, da je otrokom prodajal. Veliko podjeti proizvaja izdelke, ki so prepovedani prodajati otrokom (tobačni izdelki, alkohol, pirotehnika...).
Odgovori
0 0
Agartha enjoyer
23. 12. 2025 09.07
Žalostno..
Odgovori
+9
9 0
LeviTUMOR
23. 12. 2025 08.58
Balkanizem! "sej niso vsi isti" - vecni izgovor lewacev, njihovih najbližjih prijateljev v kriminalu kot v osebnem življenju.
Odgovori
-4
4 8
Agartha enjoyer
23. 12. 2025 09.06
A na levi strani maš tumor? Upam da se ti v rak razvije.
Odgovori
+0
2 2
Truth
23. 12. 2025 08.58
A serif bo dobil kaksno leto?
Odgovori
+5
5 0
SpamEx
23. 12. 2025 08.36
S prstom v marmeladi in na prvo žogo to pa obvladajo na polno
Odgovori
+3
4 1
SpamEx
23. 12. 2025 08.34
Zoran pa na prostosti 🙃
Odgovori
+12
13 1
SpamEx
23. 12. 2025 10.06
smo pravna država pa to. ja valda
Odgovori
0 0
bibaleze
