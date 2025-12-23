Priprli 42-letnika, ki je proizvajal bonbone in čokoladice s THC

Kriminalisti so privedli 42-letnega moškega, doma z območja Postojne, ki je osumljen proizvodnje in trženja živil v obliki bonbonov in čokolade z vsebnostjo THC.

"V okviru predkazenskega postopka je bila ugotovljena še odgovornost pravne osebe za očitano kaznivo dejanje, zato je bilo kazensko ovadeno tudi podjetje, v katerem je potekala proizvodnja in prodaja," so pojasnili policisti.

Preiskava se je začela na podlagi obvestila avstrijske Agencije za zdravje in varnost hrane (AGES), ki je analizirala izdelke iz industrijske konoplje slovenskega proizvajalca, ki so se prodajali v specializiranih trgovinah v Avstriji.