Priprli 42-letnika, ki je proizvajal bonbone in čokoladice s THC

Kriminalisti so privedli 42-letnega moškega, doma z območja Postojne, ki je osumljen proizvodnje in trženja živil v obliki bonbonov in čokolade z vsebnostjo THC.
"V okviru predkazenskega postopka je bila ugotovljena še odgovornost pravne osebe za očitano kaznivo dejanje, zato je bilo kazensko ovadeno tudi podjetje, v katerem je potekala proizvodnja in prodaja," so pojasnili policisti.
Preiskava se je začela na podlagi obvestila avstrijske Agencije za zdravje in varnost hrane (AGES), ki je analizirala izdelke iz industrijske konoplje slovenskega proizvajalca, ki so se prodajali v specializiranih trgovinah v Avstriji.
"Na podlagi iz tujine pridobljenih podatkov in zbranih obvestil je Okrožno sodišče v Kopru izdalo odredbo za hišno preiskavo, ki je bila izvedena oktobra 2024. S hišno preiskavo je bila zasežena večja količina izdelkov, ki kažejo videz žele bonbonov in čokolade, sestavine za pripravo omenjenih izdelkov in mobilni telefon," so še pojasnili na Policiji.
Na Nacionalnem forenzičnem laboratoriju so opravili kemijske analize izdelkov, za katere se je izkazalo, da vsebujejo tipične kanabinoide rastline konoplje, med katerimi prevladujeta CBD in THC.
Kljub zasegu je družba neomejeno poslovala naprej, zaradi česar so kriminalisti opravili še eno hišno preiskavo julija 2025 in z njo ponovno zasegli večjo količino izdelkov, ki kažejo videz žele bonbonov in čokolade, sestavin za proizvodnjo le-teh, več elektronskih naprav – računalnikov, listin ter opremo za proizvodnjo in pakiranje. "Tudi za te izdelke so na NFL ugotovili, da vsebujejo tipične kanabinoide rastline konoplje, med katerimi prevladujeta CBD in THC," so zapisali.
Osumljenca so privedli k preiskovalni sodnici Okrožnega sodišča v Kopru, ki je zoper njega po zaslišanju odredila pripor. Za omenjeno kaznivo dejanje je predpisana kazen zapora do treh let.
