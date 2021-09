Priprli Čeha, ki je kradel iz stanovanj na območju Jezerskega

Moškega so policisti prijeli na podlagi informacij iz prijave in ga po zbiranju obvestil s kazensko ovadbo privedli na pristojno sodišče, kjer je bil zanj odrejen pripor. Kot pojasnjujejo na PU Kranj, so bile vse tatvine izvršene v stanovanjskih objektih, pri čemer je tri izvršil celo v času, ko so bili oškodovanci doma.

V enem primeru ga je med krajo kolesa iz kleti zalotil lastnik. Ker kolesa ni želel vrniti, je oškodovanca celo udaril in mu grozil. V vseh primerih gre sicer za zelo drzna ravnanja. V stanovanja je namreč vstopal z zavedanjem, da so lastniki doma in kljub temu pregledoval prostore in kradel.

Nekateri oškodovanci sploh niso vedeli, da so bili žrtve tatvine, zato na Policiji pozivajo k izvajanju vsaj osnovnih samozaščitnih ukrepov in zaklepanju stanovanjskih blokov, stanovanj, hiš, garaž in gospodarskih poslopij. "Vsaka vrata doma imajo ključavnico. Prosimo, uporabljajte jo," so še dejali na Policiji.