Priprli napadalca, ki je v Pulju hudo pretepel Slovenca

Hrvaški kriminalisti so končali preiskavo proti 23-letnemu hrvaškemu državljanu, ki je konec oktobra v Peroju nedaleč od Pulja hudo pretepel 32-letnega slovenskega državljana. Napadalca so priprli zaradi suma povzročitve težkih telesnih poškodb, groženj in poškodovanja tuje stvari, so potrdili v policijski upravi hrvaške Istre.

Hrvaški policisti sumijo, da je 23-letnik fizično napadel slovenskega državljana na cesti v Peroju v večernih urah 26. oktobra. Huje poškodovanega Slovenca so zdravniško oskrbeli v bolnišnici v Izoli, so zapisali na spletni strani puljske policije. Razbil tudi vrata in okno na kamp prikolici Policija je tudi ugotovila, da je 23-letnik večkrat grozil 32-letniku in 51-letni slovenski državljanki. Prav tako je razbil vrata in okno na kamp prikolici, v kateri sta v Peroju bivala slovenska državljana.