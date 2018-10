Priprli roparja, ki je žensko vlekel za torbico in jo večkrat brcnil

4. septembra zvečer se je na Ptuju zgodil poskus ropa. Okoli 20. ure se je takrat še neznani storilec na parkirnem prostoru za avtobusno postajo na Ptuju z ženskim kolesom pripeljal za hrbet 56-letne ženske, ki je odklepala svoje vozilo. Žensko je tako močno potisnil, da je padla po tleh. Ko je ležala na tleh, ji je hotel iz rok iztrgati torbico, vendar jo je oškodovanka tako močno držala, da jo je neznani storilec nekaj metrov vlekel po tleh. Ob tem jo je še večkrat brcnil v predel hrbta in v nogi. Ker je oškodovanka glasno kričala mu torbice ni uspelo odtujiti in se je s kolesom odpeljal neznano kam. Sprva je kazalo, da je oškodovanka ob poskusu ropa utrpela lahke telesne poškodbe. Sama je poiskala zdravniško pomoč v SB Ptuj, kjer pa so ugotovili, da je huje telesno poškodovana, saj je imela zlomljeno nadlaktnico.

Policisti Policijske postaje Ptuj so ugotovili, da je dejanje storil 35-letni osumljenec iz okolice Ptuja. V sredo, 10. oktobra, so mu zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja ropa in kaznivega dejanja povzročitve hude telesne poškodbe odvzeli prostost. Na podlagi odredbe okrožnega sodišča na Ptuju so na njegovem domu opravili preiskavo stanovanjske hiše in ob tem našli predmete, s katerimi so dodatno utemeljili sum storitve opisanega kaznivega dejanja.

Osumljenca so v petek, 12. oktobra, s kazensko ovadbo privedli na zaslišanje k preiskovalni sodnici, ki je zanj odredila pripor.