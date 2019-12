Priredila prometno nesrečo s hudimi telesnimi poškodbami

Zaradi sumljivih ugotovitev pri ogledu sledov in neskladja izjav so policisti nadaljevali z ogledom okolice, kjer so v bližnjem smetnjaku našli odpadle dele plastike, ki pripadajo mopedu.

Zaradi sumljivih ugotovitev pri ogledu sledov in neskladja izjav so policisti nadaljevali z ogledom okolice, kjer so v bližnjem smetnjaku našli odpadle dele plastike, ki pripadajo mopedu. Zatem so zbirali obvestila od stanovalcev bližnjih blokov in pridobili več izjav o udeležbi mopedista in osebnega avtomobila, udeleženci pa naj bi se med seboj dogovarjali o nameščanju prometne nesreče.

Policisti so na kraju opravili podroben ogled domnevnega kraja prometne nesreče ter zbirali obvestila od mladoletnega udeleženca iz Kopra in domnevnih prič. Ugotovili so, da je udeleženec hudo telesno poškodovan.

Po zaključku preiskave prometne nesreče so ugotovili, da sta se udeleženca (voznik mopeda in voznica osebnega avtomobila) o prometni nesreči dogovorila, da to prijavita kot udeležbo pešca in pobeglega voznika osebnega avtomobila.

Policisti PPP Koper so v nadaljevanju prišli do informacije o udeleženi voznici osebnega avtomobila iz okolice Kopra, nakar so na podlagi odredbe sodišča opravili hišno preiskavo na njenem domu. Osebni avtomobil so zasegli in ugotovili, da je bilo vozilo popravljeno. Domnevni voznici so zasegli mobitel, z drugim udeležencem pa so opravili razgovor, kjer je na zapisnik o sprejemu ustne kazenske ovadbe podal predlog za pregon voznika osebnega avtomobila.

Policisti so zaradi kaznivega dejanja Kriva ovadba zoper mopedista podali kazensko ovadbo in zaradi povzročitve prometne nesreče obdolžilni predlog na OS v Kopru. Zoper voznico osebnega avtomobila so policisti podali kazensko ovadbo zaradi storitve kaznivega dejanja Zapustitev ponesrečenca v prometni nesreči brez pomoči na OS v Kopru.