Solzivec v klubu? Prišli na zabavo, bežali s pekočim občutkom v grlu

V petek zjutraj, okoli druge ure, so bili ljubljanski policisti obveščeni, da je v enem od lokalov na območju središča glavnega mesta, več obiskovalcev imelo pekoč občutek v grlu. Tja so napotili zdravstveno osebje, policisti pa so ob prihodu ugotovili, da je bil lokal med tem že izpraznjen.

"Noben izmed tam prisotnih pa po do sedaj znanih podatkih ni potreboval zdravniške pomoči. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka. V primeru zaznanih kaznivih ravnanj bodo izvedli ustrezne ukrepe iz pristojnosti policije," so zapisali v odgovoru na naše vprašanje.

Dogajanje nam je opisala ena od prič. "Vse je bilo 'okej', res dobro organizirana zabava, dokler nismo vsi začeli kašljati, več ljudi ni moglo dihati, imeli smo tesen občutek v pljučih, kot da bi vdihavali kislino, in začeli smo tekati iz kluba. Ena izmed punc je doživela asmatični napad in s prijatelji smo ji pomagali kolikor smo ji mogli, več ljudi se je predihavalo na zraku pred klubom."

Situacijo je opisala kot travmatično, tako zanjo kot njene prijatelje.