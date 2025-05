Dva psa že napadla pred usodnim incidentom

Policija je bila v torek ob 18.20 obveščena, da ob ograji stanovanjske hiše v naselju Miklavž na Dravskem polju negibno leži 84-letna ženska, ob kateri so psi. Na klic so se takoj odzvali policisti in ekipa reševalcev z zdravnico, je povedal Matej Harb iz PU Maribor. Na kraju so odkrili starejšo žensko, ki je ležala na tleh, ob njej pa so bili trije psi.

"Po do sedaj zbranih obvestilih, je bilo ugotovljeno, da je bila ženska v kritičnem trenutku ob ograji stanovanjske hiše sama, ob njej pa so bili psi pasme bull terrier ter dva psa pasme argentinska doga," je dejal.

Kriminalisti sektorja kriminalistične policije PU Maribor so opravili ogled ter ugotovili, da je ženska najverjetneje umrla zaradi poškodb, ki so bile posledice napada enega od psov. O tem so obvestili dežurnega državnega tožilca, preiskovalnega sodnika, ki je odredil sodno obdukcijo, ter veterinarsko inšpekcijo, psi pa so bili odpeljani v zavetišče.