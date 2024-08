Pristopil do blagajnika, ga večkrat udaril in ukradel gotovino

Policisti so bili o ropu obveščeni včeraj okoli 18.30, storilca pa še vedno iščejo. Osumljenec naj bi bil star me 30 in 35 let, visok okoli 175 centimetrov. Imel naj bi svetlo rjave lase, ob straneh pa izrazito plešo. Prav tako ima kratko brado in brke. Oblečen je bil v sivo majico in sive športne hlače.

Policisti še zbirajo obvestila za izsleditev storilca in bodo o vseh okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo.