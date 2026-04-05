Pristopil k skupini in začel kričati, nato iz nogavice potegnil nož

Malo po 14. uri so policisti Policijske uprave Koper posredovali v Izoli, kjer sta se sprla 42-letni domačin in 50-letni moški iz Idrije.
Kot so sporočili, je Idrijčan ob prihodu k skupini, katere del je bil tudi 42-letnik, kričal nanje. Med kričanjem pa je iz nogavice potegnil manjši nož.
42-letnik in še en moški sta 50-letnika obvladala, mu odvzela nož in počakala na policiste, ki so nož zasegli.
Zoper Idrijčana bodo policisti podali kazensko ovadbo za kaznivo dejanje ogrožanja z nevarnim predmetom.
