Pristopil k skupini in začel kričati, nato iz nogavice potegnil nož

Malo po 14. uri so policisti Policijske uprave Koper posredovali v Izoli, kjer sta se sprla 42-letni domačin in 50-letni moški iz Idrije.

Kot so sporočili, je Idrijčan ob prihodu k skupini, katere del je bil tudi 42-letnik, kričal nanje. Med kričanjem pa je iz nogavice potegnil manjši nož.

42-letnik in še en moški sta 50-letnika obvladala, mu odvzela nož in počakala na policiste, ki so nož zasegli.

Zoper Idrijčana bodo policisti podali kazensko ovadbo za kaznivo dejanje ogrožanja z nevarnim predmetom.