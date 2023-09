Pristopil neznanec, ga poškropil s solzivcem in mu ukradel denarnico

Rop se je zgodil na Šuštarjevem nabrežju v Ljubljani. Do moškega je pristopil neznanec, ga ogovoril in ga poškropil s solzivcem. Nato mu je iztrgal jakno, v kateri je moški imel mobilni telefon in denarnico, ter zbežal.

Policija je bila o dogodku obveščena v petek popoldne okoli 16.30. Oškodovanec je bil lažje poškodovan. Policija je tudi objavila opis osumljenca. Gre za moškega, starega med 25 in 30 let. Visok je okoli 170 cm, srednje postave, kratkih svetlih las, na glavi je imel črno kapo s šiltom. Policisti zbirajo obvestila za izsleditev storilca in bodo o ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.