Goreče bakle, uničen inventar, nedostojno vedenje do uradnih oseb

Mariborski policisti so na stadionu Ljudski vrt ob pomoči kolegov iz PU Murska Sobota, PU Celje, PU Ljubljana, PU Koper in PU Kranj opravili varovanje javne prireditve – nogometne tekme med ekipama NK Maribor in NK Olimpija.

Kot so sporočili, si je tekmo ogledalo približno 10.000 gledalcev, od tega okoli 550 pripadnikov navijaške skupine Viole in okoli 250 gostujočih pripadnikov navijaške skupine Green Dragons ter 120 podpornikov gostujočega kluba.