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Črna kronika

Goreče bakle, uničen inventar, nedostojno vedenje do uradnih oseb

Maribor, 31. 10. 2026 19.54 pred 36 minutami 1 min branja 9

Avtor:
U. Z. K.
Derbi Maribor vs Olimpija

Večni derbi si je na Ljudskem vrtu ogledalo približno 10.000 gledalcev. Policisti so posredovali zaradi večkratne uporabe pirotehničnih sredstev. Enega obiskovalca so idenitificirali in mu izdali plačilni nalog, trem kršiteljem pa so izdali plačilne naloge zaradi nedostojnega vedenja do uradne osebe. Gostujoči navijači so uničili 22 stolov na tribuni, ograjo in predmete v sanitarijah, pri čemer skupna materialna škoda znaša približno 5.000 evrov.

Nogomet PLT Maribor vs Olimpija
Nogomet PLT Maribor vs Olimpija
FOTO: Luka Kotnik

Mariborski policisti so na stadionu Ljudski vrt ob pomoči kolegov iz PU Murska Sobota, PU Celje, PU Ljubljana, PU Koper in PU Kranj opravili varovanje javne prireditve – nogometne tekme med ekipama NK Maribor in NK Olimpija. 

Kot so sporočili, si je tekmo ogledalo približno 10.000 gledalcev, od tega okoli 550 pripadnikov navijaške skupine Viole in okoli 250 gostujočih pripadnikov navijaške skupine Green Dragons ter 120 podpornikov gostujočega kluba.

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Zaradi večkratne uporabe pirotehničnih sredstev med tekmo oz. kršitev določil 38. člena Zakona o javnih zbiranjih bodo zoper organizatorja uvedli hitri postopek z izdajo odločbe o prekršku. "Pri tem smo enega kršitelja – obiskovalca tekme (prižiganje bakle) idenitificirali in mu izdali plačilni nalog po 40. členu Zakona o javnih zbiranjih. Trem kršiteljem smo izdali plačilne naloge zaradi kršitve 2. odstavka 9. člena Zakona o javnem redu (ZJRM-2), zaradi nedostojnega vedenja do uradne osebe med oz. takoj po tekmi," so zapisali.

Policisti zaradi uničenja inventarja na stadionu obravnavajo tudi kaznivo dejanje poškodovanje tuje stvari. Gostujoči navijači so namreč uničili 22 stolov na tribuni, ograjo in predmete v sanitarijah, pri čemer skupna materialna škoda znaša približno 5.000 evrov. 

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ljudski vrt tekma škoda policija večni derbi

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KOMENTARJI9

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Mir na svetu
31. 10. 2026 20.39
Banda,vedete se že kot naši politiki, ali res ne more biti vsaj v športu malo več kulture in dostojnega obnašanja? Ja in dokler bo takšnim razgrajačem dovoljeno hoditi na tekme ,tako tudi bo , za eno leto prepovedati vsem navijačem na tekme ,potem bo pa red.
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0 0
Komentator aligator
31. 10. 2026 20.38
In tisoč od 10000 jih ne zanima nogomet.
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0 0
optimist11
31. 10. 2026 20.20
Kdo plača policijo za varovanje teh tekem? Ta strošek naj nosijo klubi. Še eno uro po tekmi nam nad glavo leti helikopter in to tako nizko , da se trese v hiši.
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+4
4 0
thetech
31. 10. 2026 20.40
ja bogi reveži..
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0 0
lokson
31. 10. 2026 20.19
Nedostojno vedenje do uradnih oseb!! Do svojadi, katera razbija po Evropi in meče granitne kocke v "uradne" osebe, pa ste zaščitniški in jih opravičujete. Adijo svet.
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+1
3 2
odkrito in resnično
31. 10. 2026 20.12
Vse razgrajače v zapor za pol leta, povrnitev celotne škode in opravljanje družbeno koristnih del. Kdaj boste že nehali crkljati te primitivne kriminalce? Zakaj se moram jaz držati vseh zakonov in reda??
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+10
10 0
Antifriz
31. 10. 2026 20.07
A to so ti levičarski izgredi? Spremljam SDS centralo, pa ni bilo nobenega obvestila...
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-5
2 7
St. Gallen
31. 10. 2026 20.12
To so samo tvoje domneve
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+4
4 0
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