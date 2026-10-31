Goreče bakle, uničen inventar, nedostojno vedenje do uradnih oseb

Mariborski policisti so na stadionu Ljudski vrt ob pomoči kolegov iz PU Murska Sobota, PU Celje, PU Ljubljana, PU Koper in PU Kranj opravili varovanje javne prireditve – nogometne tekme med ekipama NK Maribor in NK Olimpija.
Kot so sporočili, si je tekmo ogledalo približno 10.000 gledalcev, od tega okoli 550 pripadnikov navijaške skupine Viole in okoli 250 gostujočih pripadnikov navijaške skupine Green Dragons ter 120 podpornikov gostujočega kluba.
Zaradi večkratne uporabe pirotehničnih sredstev med tekmo oz. kršitev določil 38. člena Zakona o javnih zbiranjih bodo zoper organizatorja uvedli hitri postopek z izdajo odločbe o prekršku. "Pri tem smo enega kršitelja – obiskovalca tekme (prižiganje bakle) idenitificirali in mu izdali plačilni nalog po 40. členu Zakona o javnih zbiranjih. Trem kršiteljem smo izdali plačilne naloge zaradi kršitve 2. odstavka 9. člena Zakona o javnem redu (ZJRM-2), zaradi nedostojnega vedenja do uradne osebe med oz. takoj po tekmi," so zapisali.
Policisti zaradi uničenja inventarja na stadionu obravnavajo tudi kaznivo dejanje poškodovanje tuje stvari. Gostujoči navijači so namreč uničili 22 stolov na tribuni, ograjo in predmete v sanitarijah, pri čemer skupna materialna škoda znaša približno 5.000 evrov.
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