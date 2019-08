Požar v Celju: 15 poškodovanih, štirje končali v bolnišnici

Včeraj nekaj pred 14. uro je zagorelo v stanovanjskem bloku na Opekarniški cesti v Celju. Kot so sporočili s PU Celje, je zagorelo v stanovanju v tretjem nadstropju, ki je v celoti uničeno, ogenj pa je poškodoval še zgornje stanovanje in stopnišče.

Zaradi vdihavanja ogljikovega monoksida se je poškodovalo 15 ljudi, tri otroke in eno odraslo osebo, ki je bila v času požara v stanovanju, kjer je zagorelo, so odpeljali v celjsko bolnišnico, kjer so ostali na opazovanju.

Požar so povzročile svečke, ki so jih imeli lastniki prižgane v stanovanju. Policisti primer preiskujejo v smeri suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti, so še sporočili s PU Celje. V požaru je sicer nastalo za dobrih 40.000 evrov materialne škode.