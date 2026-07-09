Priznal, da je poškodoval železniško infrastrukturo

Njegovo priznanje je sodnik Simon Jursinovič le delno priznal, saj je menil, da so zaslišanja in današnje priznanje obtoženega pokazali, da s svojimi dejanji ni želel povzročiti splošne nevarnosti za ljudi ali povzročiti velike gmotne škode, in se tega v času dejanj verjetno ni zavedal. Zato bo o njegovi krivdi odločalo sodišče na glavni obravnavi.

Bric je v zaslišanjih pred preiskovalnim sodnikom in v današnjem predobravnavnem naroku namreč povedal, da je s svojimi dejanji želel le opozoriti Slovenske železnice na zastarelo infrastrukturo in težave, ki jih le-ta povzroča. Ob tem ni pomislil, da bi njegova dejanja lahko privedla do nesreč, ki bi imele za posledice gmotno škodo, poškodbe ali celo smrti ljudi.

Njegova zagovornica Vesna Fašink je v nadaljevanju predlagala, da želi v glavni obravnavi poteg branja zapisnikov prič izvesti tudi zaslišanje obtoženčeve mame, saj le ona najbolje pozna težave svojega sina. Prav tako je predlagala, naj sodna izvedenka dopolni izvedensko mnenje zaradi novih dejstev, ki so se pokazala po odkritju očitanih kaznivih dejanj obtoženega.

Po mnenju tožilca Damirja Kusiča se je ob povzročanja kaznivih dejanj zavedal njihovih morebitnih posledic, saj se že vrsto let ljubiteljsko ukvarja s preučevanjem železnic. Strinjal pa se je s predlaganim dodatnim zaslišanjem matere obtoženega in dopolnitvijo izvedenskega mnenja.