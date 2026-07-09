Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Priznal, da je poškodoval železniško infrastrukturo

Nova Gorica, 09. 07. 2026 13.17 pred 1 uro 2 min branja 8

Avtor:
A.K. STA
Odvetnik, splošna

Na novogoriškem okrožnem sodišču se je s predobravnavnim narokom začelo sojenje Urbanu Bricu zaradi očitanega kaznivega dejanja ogrožanja varnosti v javnem prometu. Kljub temu, da je priznal več poškodovanj železniške infrastrukture konec lanskega in v začetku letošnjega leta, se bo sojenje nadaljevalo z glavno obravnavo.

Njegovo priznanje je sodnik Simon Jursinovič le delno priznal, saj je menil, da so zaslišanja in današnje priznanje obtoženega pokazali, da s svojimi dejanji ni želel povzročiti splošne nevarnosti za ljudi ali povzročiti velike gmotne škode, in se tega v času dejanj verjetno ni zavedal. Zato bo o njegovi krivdi odločalo sodišče na glavni obravnavi.

Poprava železniške proge
Poprava železniške proge
FOTO: iStock

Bric je v zaslišanjih pred preiskovalnim sodnikom in v današnjem predobravnavnem naroku namreč povedal, da je s svojimi dejanji želel le opozoriti Slovenske železnice na zastarelo infrastrukturo in težave, ki jih le-ta povzroča. Ob tem ni pomislil, da bi njegova dejanja lahko privedla do nesreč, ki bi imele za posledice gmotno škodo, poškodbe ali celo smrti ljudi.

Njegova zagovornica Vesna Fašink je v nadaljevanju predlagala, da želi v glavni obravnavi poteg branja zapisnikov prič izvesti tudi zaslišanje obtoženčeve mame, saj le ona najbolje pozna težave svojega sina. Prav tako je predlagala, naj sodna izvedenka dopolni izvedensko mnenje zaradi novih dejstev, ki so se pokazala po odkritju očitanih kaznivih dejanj obtoženega.

Po mnenju tožilca Damirja Kusiča se je ob povzročanja kaznivih dejanj zavedal njihovih morebitnih posledic, saj se že vrsto let ljubiteljsko ukvarja s preučevanjem železnic. Strinjal pa se je s predlaganim dodatnim zaslišanjem matere obtoženega in dopolnitvijo izvedenskega mnenja.

Glavna obravnava se bo začela 25. avgusta.

Urban Bric je obtožen osmih kaznivih dejanj ogrožanja javnega prometa z nevarnim dejanjem in poskusov ogrožanja javnega prometa. V času med lanskim septembrom in letošnjim februarjem naj bi na več delih železniških prog v Posočju in na Krasu poškodoval železniško infrastrukturo, predvsem sisteme za upravljanje kretnic in signalnih napra

železnica poškodovanje sojenje

Kam je odšel 26-letni Nik iz Ljubljane?

Očividca pred utopitvijo rešila 73-letnika

24ur.com Zverižena pločevina in razsuto žito Reko odrezala od celinske Hrvaške
24ur.com Zaradi iztirjenja vlaka več kot milijon evrov škode: 'Gre za sabotaže'
24ur.com Železniška nesreča: tesni sodelavec premierja odgovoren za uničenje dokazov?
24ur.com 34-letni Slovenec na železnici povzročil za več kot 400.000 evrov škode
24ur.com Železniška nesreča v Sežani: strojevodja trčil v ustavljeno lokomotivo
24ur.com Na železniški postaji Preserje iztiril vagon
Priporoča
  • Vrtni ležalnik
  • bazen
  • sencnik
  • cistilnik
  • Klima Camping
  • paviljon
  • ventilator
  • zar
  • kosilnica
  • lounge set
  • nosilec
  • katalog
KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
dracon
09. 07. 2026 14.32
Uhh sorry, nisem se zavedal, da če nekoga fajn okoli kepe z lopato, da lahko le ta umre. Kaj ima to veze s čimer koli ? Če se ne zavedaš, lahko počneš kar želiš ? Kazen mora vsekakor biti vzgojna, drugače nima smisla, ampak to je pa zopet ena velika neumnost v drugo stran. Bo pa sedaj vzgojen in podučen o svojih dejanjih. A tudi brati ne zna ? O tem in ogrožanju življenj se je ogromno pisalo. Ne dvomim, da mu je bilo všeč, ko je bral o svojih dejanjih.
Odgovori
0 0
JApajaDAja
09. 07. 2026 14.28
če takih ne rešujejo sodniki na pomoč pokličejo psihiatre.....
Odgovori
0 0
the kop
09. 07. 2026 14.20
hahaha! Ni se zavedal?! HAHAHAHA! tip bi moral za nekaj let v rest, pa plačati škodo!!
Odgovori
+2
2 0
chubba
09. 07. 2026 13.58
34.letnik v spremstvu mame in očeta 😱 Kje in kdaj smo pri nas "skrenili" iz tira zdravega razuma, ker podobnih je iz dneva v dan več.
Odgovori
+3
3 0
nova pot
09. 07. 2026 13.53
Pa ne da sodnik verjame, da ta osebek ni vedel, da po tirih vozijo vlaki v katerih se prevažajo potniki.
Odgovori
+4
4 0
Dunce
09. 07. 2026 13.47
Kaj pa Brajdiči, Hudorovci, Kovačiči, je bilo kar nekaj incidentov, a za te pa niti priimkov ne upate napisat?
Odgovori
+6
6 0
Razumnež
09. 07. 2026 13.28
A po novem se pa obtoženih ne brani več z neimenovanjem?
Odgovori
+3
4 1
JApajaDAja
09. 07. 2026 14.29
selektivno se to objavlja...saj veš!
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Luka Dončić v objemu hčerk Gabriele in Olivie
Eno najlepših slovenskih imen skriva poseben pomen
Eno najlepših slovenskih imen skriva poseben pomen
Znana Slovenka bo prvič postala mamica
Znana Slovenka bo prvič postala mamica
Sin z avtizmom mu je spremenil pogled na svet
Sin z avtizmom mu je spremenil pogled na svet
zadovoljna
Portal
Kaj se dogaja s Carmen po šovu? Razkrila nam je, kaj počne danes
Dnevni horoskop: Spogledljiva narava rib prihaja do izraza, eno znamenje se jim ne bo moglo upreti
Dnevni horoskop: Spogledljiva narava rib prihaja do izraza, eno znamenje se jim ne bo moglo upreti
Edina obleka, ki je absolutni hit v vseh letnih časih
Edina obleka, ki je absolutni hit v vseh letnih časih
Po nepozabnem večeru jih je pričakalo burno jutro
Po nepozabnem večeru jih je pričakalo burno jutro
vizita
Portal
Znak na obrazu, ki ga mnogi spregledajo, a lahko kaže na težavo v telesu
Vaše telo se stara hitreje, kot mislite: 8 znakov, ki jih ne ignorirajte
Vaše telo se stara hitreje, kot mislite: 8 znakov, ki jih ne ignorirajte
Kateri prigrizek najbolj nasiti? Primerjava, ki preseneti
Kateri prigrizek najbolj nasiti? Primerjava, ki preseneti
Zakaj se pojavijo stalni občutki krivde?
Zakaj se pojavijo stalni občutki krivde?
cekin
Portal
Če želite višjo plačo, začnite razvijati te veščine
Koliko res stane stanovanjski kredit? Skriti stroški lahko nanesejo več tisoč evrov
Koliko res stane stanovanjski kredit? Skriti stroški lahko nanesejo več tisoč evrov
Spor zaradi 50.000 evrov mesečne najemnine naj bi končal razmerje
Spor zaradi 50.000 evrov mesečne najemnine naj bi končal razmerje
Kako zahtevati povišico po 45. letu (in zakaj večina to naredi narobe)
Kako zahtevati povišico po 45. letu (in zakaj večina to naredi narobe)
moskisvet
Portal
Prvi Slovenec v Formuli 4: Aleksandar Bogunović na poti do vrha
Lepotice, ki bodo poskrbele za vroče poletje
Lepotice, ki bodo poskrbele za vroče poletje
Pompeji, kot jih večina turistov ne pozna
Pompeji, kot jih večina turistov ne pozna
Nekoč največja pornozvezdnica na svetu, danes vodi vročo moško predstavo
Nekoč največja pornozvezdnica na svetu, danes vodi vročo moško predstavo
dominvrt
Portal
Pripravite čaj iz bananinih olupkov ter z njim zalijte sobne rastline
Zakaj ljudje obešajo lovor pri vhodnih vratih – preprost domač trik
Zakaj ljudje obešajo lovor pri vhodnih vratih – preprost domač trik
Strokovnjaki opozarjajo: limon in paradižnika ne zavijajte v aluminijasto folijo
Strokovnjaki opozarjajo: limon in paradižnika ne zavijajte v aluminijasto folijo
Tudi vi pekače hranite v pečici? Preberite, zakaj tega ne bi smeli početi
Tudi vi pekače hranite v pečici? Preberite, zakaj tega ne bi smeli početi
okusno
Portal
Pozabite na klasične polnjene paprike – ta različica je prava poletna uspešnica
Rahli skutini cmoki po receptu naših babic: skrivnost je v eni sestavini
Rahli skutini cmoki po receptu naših babic: skrivnost je v eni sestavini
Poletne slane pite, ki jih lahko postrežete za kosilo, večerjo ali na pikniku
Poletne slane pite, ki jih lahko postrežete za kosilo, večerjo ali na pikniku
Ali morate poleti znižati temperaturo hladilnika?
Ali morate poleti znižati temperaturo hladilnika?
voyo
Portal
Otok ljubezni
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Ja, Chef!
Ja, Chef!
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1804