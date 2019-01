Priznal krivdo in dobil sedem let zapora: Trezen tega ne bi storil

Zoper preostala dva obtožena, ki sta krivdo zanikala, pa bo v ponedeljek steklo sojenje. Obtožnica bremeni Glorio Kleindienst in njenega moža Franca Kleindiensta ter Alena Lovića, da so septembra lani tako močno pretepli 36-letnika, da je ta umrl na kraju dogodka, v zabojniku za brezdomce, v katerem je bival.

Lović je krivdo za kaznivo dejanje povzročitve posebej hude telesne poškodbe, ki je imela za posledico smrt, danes priznal. Kot je povedal na naroku za izrek kazenske sankcije, ki je sledil predobravnavnem naroku, dejanje močno obžaluje. "Trezen česa takega ne bi nikdar storil in zelo mi je žal ter obljubim, da se bom spremenil in postal boljši človek," je povedal Lović, ki se je opravičil tudi svojcem žrtve.

Lović, ki je že od septembra lani v priporu, je pojasnil, da ima težave z alkoholom in da se je želel že zdraviti, vendar takrat ni prišel na vrsto za zdravljenje, nato pa ni več poskušal.

Njegova zagovornica Špela Voršičje izpostavila, da je pri izreku kazenske sankcije treba upoštevati, da je Lović tisti dan popival z oškodovancem in da je dejanje storil pod vplivom besed ter ravnanj zakoncev Kleindienst, medtem ko sam tega ne bi bil nikdar sposoben storiti, saj je bil nenazadnje oškodovanec njegov prijatelj, s katerim sta se vsakodnevno družila in nista bila v nikakršnem sporu.

Izpostavila je še vrsto drugih olajševalnih okoliščin, med njimi tudi alkoholiziranost, zaradi katere je ravnal nepremišljeno in impulzivno. Tudi izvedenec psihologije je v svojem mnenju pojasnil, da zloraba alkohola pri obtožencu bistveno poslabšuje možnost nadzora nad čustvi in vedenjem.

Zagovornica je sodišču predlagala, da bi Loviću, ki ni bil predkaznovan, zato izreklo nižjo zaporno kazen, kot jo je predlagala tožilka Lea Martinjak. Vendar je sodnica Andrijana Ahačič v celoti sledila navedbam tožilke in Loviću za kaznivo dejanje, za katerega je zagrožena kazen do 15 let zapora, izrekla sedemletno zaporno kazen. Hkrati mu je zaradi ponovitvene nevarnosti podaljšala pripor.

Kot je poudarila tožilka, je šlo za izredno brutalen pretep oškodovanca, ki je vse tri obdolžence gostil v svojem kontejnerju, kjer so pili njegovo pijačo. Lović ga je večkrat brcnil v glavo in druge dele telesa ter ga močno krvavečega zapustil, ne da bi mu nudil pomoč ali o umirajočem obvestil reševalce ali policijo.

Soobtoženi Franc Kleindienst medtem na današnjem predobravnavnem naroku, podobno kot že 4. januarja tudi njegova žena, očitanega kaznivega dejanja, ki naj bi ga obtoženi zagrešili v sostorilstvu, ni priznal. Tožilka bi v primeru priznanja krivde zanj sicer zaradi predkaznovanosti sodišču predlagala izrek kazni sedmih let in štirih mesecev zapora, za njegovo soprogo pa sedem let.

Zoper zakonca Kleindienst, ki prav tako kot Lović ostajata v priporu, bo glavna obravnava na kranjskem okrožnem sodišču stekla 21. januarja in se nadaljevala 25. januarja.