Prodajala čevlje in pnevmatike in ostala brez več sto evrov

Kranjski policisti so v ponedeljek popoldne obravnavali primer spletne goljufije pri prodaji artiklov preko spleta.
"Po podatkih, s katerimi razpolagamo, je oškodovanec objavil oglas o prodaji pnevmatik. Za nakup se je zanimal moški, ki ga je kontaktiral po eni izmed spletnih aplikacij in mu predlagal dogovor, da bi artikle pri njem prevzela kurirska služba. Poslal mu je obrazec, v katerega je vnesel svoje občutljive bančne podatke in potrdil transakcijo o prejemu kupnine za prodajani artikel. V nadaljevanju je ugotovil, da je namesto prejetega denarja na bančnem računu ostal brez več kot 900 evrov," so sporočili s PU Kranj.
Neznanci oškodovanki pobrali 750 evrov
Istega dne zvečer so policisti obravnavali še en podoben primer spletne goljufije. Tokrat je oškodovanka objavila oglas o prodaji čevljev. Za nakup se je zanimala neznana oseba, ki jo je kontaktirala prek spletne aplikacije in ji predlagala enak dogovor – artikel bi pri njej prevzela kurirska služba. Poslala ji je obrazec, v katerega je oškodovanka vnesla svoje občutljive bančne podatke in potrdila transakcijo o prejemu kupnine za prodajani artikel. Tudi njej so z bančnega računa pobrali več kot 750 evrov.
Policisti v obeh primerih nadaljujejo z zbiranjem obvestil o dejanju in bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.
Ob tem ljudem ponovno svetujejo, da s svojimi osebnimi in bančni podatki ravnajo odgovorno in jih ne posredujejo nikomur, če se predhodno ne prepričajo, da je to varno. "Ne nasedajte klicateljem in ne potrjujete nobenih povezav, ki jih dobite po elektronski pošti ali v obliki drugih sporočilih, SMS. Na to opozarjamo in občanom dajemo preventivne nasvete po vseh komunikacijskih kanalih policije že dalj časa."
Le vsak posameznik lahko prepreči zlorabo s tem, da ne odgovarja, potrjujete in daje kakršnihkoli podatkov drugim. "Sporočilo preprosto zbrišite ali pošiljatelja blokirajte. Pred kakršnokoli dejavnostjo se o vsem prej prepričajte in preverite. Pazite na svoje premoženje!" še opozarjajo policisti.
