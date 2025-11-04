Prodajala čevlje in pnevmatike in ostala brez več sto evrov

Kranjski policisti so v ponedeljek obravnavali kar dve spletni goljufiji. V prvem primeru je oškodovanec objavil oglas o prodaji pnevmatik in ostal brez več kot 900 evrov, v drugem pa je oškodovanka prodajala čevlje in ostala brez dobrih 750 evrov. Oba je prek spletne aplikacije kontaktiral neznanec s predlogom, da bo artikel prevzela kurirska služba, in ju prepričal, da sta v poslan obrazec vnesla občutljive bančne podatke.

Kranjski policisti so v ponedeljek popoldne obravnavali primer spletne goljufije pri prodaji artiklov preko spleta. "Po podatkih, s katerimi razpolagamo, je oškodovanec objavil oglas o prodaji pnevmatik. Za nakup se je zanimal moški, ki ga je kontaktiral po eni izmed spletnih aplikacij in mu predlagal dogovor, da bi artikle pri njem prevzela kurirska služba. Poslal mu je obrazec, v katerega je vnesel svoje občutljive bančne podatke in potrdil transakcijo o prejemu kupnine za prodajani artikel. V nadaljevanju je ugotovil, da je namesto prejetega denarja na bančnem računu ostal brez več kot 900 evrov," so sporočili s PU Kranj.

Neznanci oškodovanki pobrali 750 evrov

Istega dne zvečer so policisti obravnavali še en podoben primer spletne goljufije. Tokrat je oškodovanka objavila oglas o prodaji čevljev. Za nakup se je zanimala neznana oseba, ki jo je kontaktirala prek spletne aplikacije in ji predlagala enak dogovor – artikel bi pri njej prevzela kurirska služba. Poslala ji je obrazec, v katerega je oškodovanka vnesla svoje občutljive bančne podatke in potrdila transakcijo o prejemu kupnine za prodajani artikel. Tudi njej so z bančnega računa pobrali več kot 750 evrov.

Spletna prevara FOTO: Shutterstock icon-expand