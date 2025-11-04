Svetli način
Črna kronika

Prodajala čevlje in pnevmatike in ostala brez več sto evrov

Kranj, 04. 11. 2025 12.30 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
U.Z.
Komentarji
29

Kranjski policisti so v ponedeljek obravnavali kar dve spletni goljufiji. V prvem primeru je oškodovanec objavil oglas o prodaji pnevmatik in ostal brez več kot 900 evrov, v drugem pa je oškodovanka prodajala čevlje in ostala brez dobrih 750 evrov. Oba je prek spletne aplikacije kontaktiral neznanec s predlogom, da bo artikel prevzela kurirska služba, in ju prepričal, da sta v poslan obrazec vnesla občutljive bančne podatke.

Kranjski policisti so v ponedeljek popoldne obravnavali primer spletne goljufije pri prodaji artiklov preko spleta.

"Po podatkih, s katerimi razpolagamo, je oškodovanec objavil oglas o prodaji pnevmatik. Za nakup se je zanimal moški, ki ga je kontaktiral po eni izmed spletnih aplikacij in mu predlagal dogovor, da bi artikle pri njem prevzela kurirska služba. Poslal mu je obrazec, v katerega je vnesel svoje občutljive bančne podatke in potrdil transakcijo o prejemu kupnine za prodajani artikel. V nadaljevanju je ugotovil, da je namesto prejetega denarja na bančnem računu ostal brez več kot 900 evrov," so sporočili s PU Kranj.

Neznanci oškodovanki pobrali 750 evrov

Istega dne zvečer so policisti obravnavali še en podoben primer spletne goljufije. Tokrat je oškodovanka objavila oglas o prodaji čevljev. Za nakup se je zanimala neznana oseba, ki jo je kontaktirala prek spletne aplikacije in ji predlagala enak dogovor – artikel bi pri njej prevzela kurirska služba. Poslala ji je obrazec, v katerega je oškodovanka vnesla svoje občutljive bančne podatke in potrdila transakcijo o prejemu kupnine za prodajani artikel. Tudi njej so z bančnega računa pobrali več kot 750 evrov. 

Spletna prevara
Spletna prevara FOTO: Shutterstock

Policisti v obeh primerih nadaljujejo z zbiranjem obvestil o dejanju in bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.

Ob tem ljudem ponovno svetujejo, da s svojimi osebnimi in bančni podatki ravnajo odgovorno in jih ne posredujejo nikomur, če se predhodno ne prepričajo, da je to varno. "Ne nasedajte klicateljem in ne potrjujete nobenih povezav, ki jih dobite po elektronski pošti ali v obliki drugih sporočilih, SMS. Na to opozarjamo in občanom dajemo preventivne nasvete po vseh komunikacijskih kanalih policije že dalj časa."

Le vsak posameznik lahko prepreči zlorabo s tem, da ne odgovarja, potrjujete in daje kakršnihkoli podatkov drugim. "Sporočilo preprosto zbrišite ali pošiljatelja blokirajte. Pred kakršnokoli dejavnostjo se o vsem prej prepričajte in preverite. Pazite na svoje premoženje!" še opozarjajo policisti.

spletna prevara policija opozorilo kraja denarja
KOMENTARJI (29)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
mataX
04. 11. 2025 14.08
+2
Kaj konkretno pa so “občutljivi bančni podatki”? Samo številka transakcijskega računa že ne more biti, verjetno. ZA KATERE PODATKE GRE (razen gesel, pinov ipd.)?
ODGOVORI
2 0
Buča hokaido
04. 11. 2025 14.18
Št. kartice in CVC. Enako se je skoraj zgodilo sinu, ko je prodajal računalnik. Nekdo se je oglasil takoj, ko je objavil oglas na Bolhi. "Kupec" je hotel njegovo številko kartice in CVC. Ko ga je sin vprašal, zakaj to rabi, saj mu mora on nakazati na trr, je človek odgovoril, da če nima na računu vsaj 200€, se z njim ne splača poslovati. Halo? Še danes se smejimo.
ODGOVORI
0 0
Andrej Lon?ar3
04. 11. 2025 14.06
-1
Kadar imajo neumni denar, pametni kšeftajo...
ODGOVORI
0 1
pisarniški stol
04. 11. 2025 14.02
+3
Pa kaj točno, katere podatke dajo? št. bančnega računa? S tem si ne morejo kaj dosti pomagati. Vse PIN-e torej?
ODGOVORI
3 0
Sloale
04. 11. 2025 14.01
+4
In banka ne vidi kam je sel denar???? Ali noce videti/vedeti??
ODGOVORI
4 0
Ročak
04. 11. 2025 13.57
+2
Dvostopenjska avtentifikacija bi morala ta problem rešit. Ničesar ne moreš plačat brez potrjevanja na svojem telefonu.
ODGOVORI
2 0
4BIDEN
04. 11. 2025 13.52
+1
Gre za ozaveščanje, in nikako ne gre za to, da se vzema, upokojencu sendvič iz ust. že pri gumah, ki so 4x dražje kot bi morale biti, so ga na te ...
ODGOVORI
1 0
sinus90
04. 11. 2025 13.51
+4
Žal sta tale dva lahki ribi… Men je enkrat ena pisala da bi rada da prevzame artikel “kurirska sluzba” in ji ga dostav v Kranj… Pol sm ji pa reku da grem mim kranja danes in da ji prinesem in ni vec odpisovala 🤣🤣🤣
ODGOVORI
4 0
4BIDEN
04. 11. 2025 13.46
+1
ve se kje so doma spletni pevaranti. med sovo in telekomom
ODGOVORI
1 0
4BIDEN
04. 11. 2025 13.46
+1
v stavbi telekoma
ODGOVORI
1 0
4BIDEN
04. 11. 2025 13.45
-1
brez gotovinsko poslovanje je zakon
ODGOVORI
0 1
Heprk
04. 11. 2025 13.34
+0
Ce das Iban stevilko ti ne more noben vzet denarja. Sigurno so se pin dali, in ostale podatke, verjetno se stevilko kartice
ODGOVORI
3 3
kr nekdo
04. 11. 2025 13.40
+2
iban, datum veljavnosti pa ccs in gre denar.
ODGOVORI
3 1
sinus90
04. 11. 2025 13.52
+1
Mastercard so dal
ODGOVORI
1 0
kr nekdo
04. 11. 2025 14.09
ni več važno mastercard ,visa, maestro itd vse lahko zlorabijo. izven eu ni dodatnega preverjanja plačil.
ODGOVORI
0 0
walter2
04. 11. 2025 13.31
+1
Naivnost ali pohlep po dobičku ne poznata meja!
ODGOVORI
2 1
bor99
04. 11. 2025 13.30
+6
Kolikokrat še. Pa kako vam rata na to nasest.
ODGOVORI
6 0
Gutenberg
04. 11. 2025 13.47
+2
Pa toliko se o trm piše. A ne berejo takih stvari? Samo čenče na rumenih portalih?
ODGOVORI
2 0
Justice4all
04. 11. 2025 13.29
+7
Star trik,kateri najde pot pri naivni populaciji...
ODGOVORI
7 0
Important notice
04. 11. 2025 13.26
+7
Nikomur ne dajem številke svojega računa, niti ne dajem iz rok bančne kartice. Nikomur! Niti v trgovinah, niti poštarjem ali dostavljalcem.
ODGOVORI
7 0
vrtnar _
04. 11. 2025 13.46
+3
ti boš živel vsaj 100 let
ODGOVORI
3 0
Important notice
04. 11. 2025 14.14
UAU! Super!!!! Me veseli! Hvala za to .... in potem pravijo, da nihče ne ve, kdaj ga čaka konec. Še dobro, da si ti tukaj! A si mogoče vedeževalec Blaž? Res hvala! Pa lep dan še naprej.
ODGOVORI
0 0
jekras
04. 11. 2025 13.25
-4
ker na novic ne piše, a mi lahko kdo razloži kaj so občutljivi bančni podatki? ker samo TRR oz IBAN mislim da ni, pa saj samo to rabi prodajalec a ne?
ODGOVORI
0 4
Brus1234
04. 11. 2025 13.17
+8
Danes sem nazadnje dobil tako ponudbo za neko malenkost na bolhi.... sem napisal SAMO OSEBNI PREVZEM Z GOTOVINO ... in potem vse tiho je bilo!
ODGOVORI
8 0
KatiFafi
04. 11. 2025 13.11
-2
Jaz delam in delam pa mi Golobova vlada vsak dan kak nov davek nabije.
ODGOVORI
7 9
Sixten Malmerfelt
04. 11. 2025 13.05
+6
Nategnil je ta dva še večji nategovalec!
ODGOVORI
8 2
zztop5
04. 11. 2025 13.03
+7
Tudi meni so ponujali razne DPD je, pa gls... Ko sem jim ponudil, da jim bom jaz dostavil,, so utihnili 😂😂 😂. Ma še kakšne 🫣 🤦 😂 😂 😂
ODGOVORI
8 1
Prelepa Soča
04. 11. 2025 13.00
+10
Jaz sem jim na isto foro rekel, da bom artikel jaz poslal po GLS, ker ima firma pogodbo z njimi.... in nato vse tiho je bilo.
ODGOVORI
10 0
