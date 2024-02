Prodajala ponarejene zlatnike

Kranjski policisti so obravnavali goljufijo v eni izmed poslovalnic za odkup zlata. Po do sedaj zbranih obvestilih sta dva odrasla moška želela prodati več zlatnikov z lažnivim prikazovanjem dejanskih okoliščin in spraviti prodajalko v zmoto s tem, da bi ponaredke prodala kot zlatnike. Ponaredki teh zlatnikov (na fotografijah) se pojavljajo po celotni Sloveniji. Policisti so oba osumljenca izsledili in jima odvzeli prostost. V postopku so osumljencema zasegli zlatnike, za katere naprošajo poslovalnice, ki so odkupile ali želele odkupiti take predmete, kot so na fotografijah, da o tem takoj obvestijo Policijsko postajo Kranj, telefon 04/233 64 00 ali najbližjo policijsko postajo. Pokličejo lahko tudi na 113 ali anonimni telefon 080 1200.