Svetli način
Črna kronika

Prodajalki zagrozil z nevarnim predmetom in odtujil blagajno z denarjem

Ljubljana, 26. 08. 2025 07.27 | Posodobljeno pred 26 minutami

V eni izmed trgovin v Ljubljani se je v ponedeljek zgodila roparska tatvina. Neznanec je prodajalki zagrozil z nevarnim predmetom, nato pa odnesel blagajno z denarjem. Policija storilca še išče.

V ponedeljek, nekaj pred 21. uro, so bili ljubljanski policisti obveščeni o roparski tatvini v trgovini na območju Celovške ceste v Ljubljani. 

Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da je neznani storilec v trgovini pristopil do blagajne, prodajalki zagrozil z nevarnim predmetom in odtujil blagajno z denarjem. 

Policija moškega še išče. Star je med 20 in 30 let, visok okoli 170 centimetrov, je suhe postave. Med tatvino je nosil sončna očala in črno jakno s kapuco. 

Z zbiranjem obvestil policisti nadaljujejo, o vseh ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Morgoth
26. 08. 2025 08.10
"nevarnim predmetom"🤡🤡🤡 Zakaj se ščiti kriminalce?
ODGOVORI
0 0
