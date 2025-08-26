V ponedeljek, nekaj pred 21. uro, so bili ljubljanski policisti obveščeni o roparski tatvini v trgovini na območju Celovške ceste v Ljubljani.

Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da je neznani storilec v trgovini pristopil do blagajne, prodajalki zagrozil z nevarnim predmetom in odtujil blagajno z denarjem.

Policija moškega še išče. Star je med 20 in 30 let, visok okoli 170 centimetrov, je suhe postave. Med tatvino je nosil sončna očala in črno jakno s kapuco.

Z zbiranjem obvestil policisti nadaljujejo, o vseh ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.