Prodajalko zamotili in ji izmaknili bankovce

V petek okoli 16.30 so bili policisti obveščeni, da je skupina petih oseb vstopila v eno izmed trgovin na območju Kamnika. S polic so v torbe, ki so jih imeli pri sebi, zlagali različne prehrambne izdelke. Ne da bi izdelke plačali, so se namenili proti izhodu, kjer jih je skušala zdržati zaposlena v trgovini. Mladoletnik iz družbe je zaposleno odrinil, nato pa so vsi zapustili trgovino. V dogodku nobena oseba ni bila poškodovana. Policisti so na podlagi podanega opisa vseh pet oseb prijeli, potem ko so se z vozilom že odpeljale s kraja. V vozilu so bili najdeni odtujeni predmeti. Vsem je bila za čas zbiranja obvestil odvzeta prostost. Policisti zoper mladoletnika vodijo predkazenski postopek zaradi suma kaznivega dejanja roparske tatvine, zoper ostale štiri ženske osebe pa zaradi kaznivih dejanj tatvine. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, so sporočili s PU Ljubljana.

Tatvina tudi v prodajalni na območju središča Ljubljane

V petek nekaj pred 18. uro pa so bili policisti bili obveščeni o drzni tatvini v eni izmed prodajaln na območju središča Ljubljane. V prodajalni so trije osumljenci nakupili izdelke v manjši vrednosti. Nato pa je moški, v družbi dveh žensk, pri plačevanju in prošnji za menjavo bankovcev zamotil prodajalko. V tem primeru je storilec želel zamenjati bankovec za 50 evrov za drug bankovec s serijsko številko, ki se prične na S. Med tem je neopazno odtujil več bankovcev, vsi skupaj pa so zapustili trgovino. Prodajalka je to opazila, ko je preverila stanje dnevnega izkupička, ter o tem obvestila Policijo. Opis osumljencev: moški, star od 40 do 50 let, urejenega videza, visok okoli 183 cm, srednje postave, temnih las, oblečen je bil v obleko in plašč temne barve. Z njim sta bili dve ženski, stari okoli 30 let. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja.

Prepoznajte goljufije

Kot dodajajo na Policiji, občasno zaznavajo pojav tovrstnih goljufij, kjer storilci, zlasti v trgovinah, s preusmerjanjem pozornosti v pogovoru ali pa z rokohitrstvom pri menjavi bankovcev večjih vrednosti za manjše navadno protipravno pridobijo več denarja, kot so ga menjali. Tovrstne goljufije, v katerih žrtev del svojega denarja zamenja za večjo vrednost in ga izroči goljufu, lahko posamezniki prepoznajo po tem, da si storilci med menjavo denarja lahko tudi večkrat premislijo ali predlagajo menjavo denarja v drugo valuto. Storilci so navadno zelo mirni, v pogovoru in pri odvračanju pozornosti pa prepričljivi in ravno zato žrtev pozno, navadno šele ob koncu dneva pri štetju denarja, spozna, da je bila ogoljufana. Svetujejo, da posameznik, ki menja denar, vedno ve, kateri bankovci so njegovi in kateri od druge osebe ali stranke ter koliko je sprejel in koliko vrača. Denar mora imeti tudi ves čas pod nadzorom in pri sebi, pri čemer se ne sme pustiti zmesti. V primeru, da kljub previdnosti postanete žrtev kaznivega dejanja, o tem nemudoma obvestite Policijo na št. 113. Ob tem si skušajte zapomniti čim več podatkov za opis storilcev.