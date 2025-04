Razbili kriminalno združbo: zasegli kokain in orožje, dva pridržali

Celjski in mariborski kriminalisti so v sodelovanju z Generalno policijsko upravo zaključili obsežno preiskavo kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. Dvema članoma organizirane kriminalne združbe so odvzeli prostost.

"Pri hišnih preiskavah smo našli in zasegli večjo količino prepovedane droge kokain, strelno orožje in nekaj drugega, na nezakonit način pridobljenega premoženja," so sporočili s Policije.

Tudi mariborski kriminalisti so odvzeli prostost trem osebam po preiskavi, povezani s povzročitvijo splošne nevarnosti.

Vodja Sektorja za organizirano kriminaliteto Uprave kriminalistične policije Generalne policijske uprave Damjan Apollonio in vodji Sektorjev kriminalistične policije policijskih uprav Celje in Maribor Aleš Slapnik in Stanko Vidovič bodo več o ugotovitvah povedali jutri.