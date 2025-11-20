Material na projektu drugi tir tarča tatov: kamere ujele storilce

V le treh tednih so storilci v okolici Črnega Kala udarili že trikrat, zadnjič v noči z nedelje na ponedeljek. "Ukradejo kable, jih olupijo in ven poberejo baker," nam je povedal direktor podjetja, ki za 2TDK opravlja dela na drugem tiru. Izpostavljati se ne želi.
"Prejšnji teden so nam vdrli v kontejnerje in vzeli za cca 70.000 evrov kablov. Nato smo bili naslednje jutro obveščeni o nekih kablih v kotanji v gozdu blizu objekta. Na srečo smo okoli 75 % kablov našli, videli pa smo tudi ostale, ki so bili olupljeni," je opisal.
Zanimivo je to, da so tatovi med tremi kontejnerji vdrli točno v tistega, v katerem je bila roba. "Točno so vedeli, v katerega morajo vdreti. To pomeni, da so nas opazovali ali pa jim je informacijo nekdo sporočil oz. je v krajo vpleten nekdo, ki je to vedel."
Zaradi ponavljajočih se kraj so prejšnji teden na objekt namestili več kamer, obvestili so tudi Policijo.
"Zadnja kraja se je dogajala v nedeljo od 23.23 do 1.33 v ponedeljek, ko smo jih nazadnje opazili na kameri. Da bi preprečili kraje, smo tri kontejnerje zaparkirali z dostavnikom, tega pa še z enim avtomobilom. Oni so vdrli v prvi avto in ga premaknili, vdrli v drugega, ga premaknili, nato pa prerezali ključavnice na kontejnerjih, vdrli vanje in odnesli vso robo," je še povedal.
Storilci so se skrivali pod kapucami
A tokrat so storilce posnele kamere. Na posnetkih so najmanj tri osebe, ki svoje obraze skrivajo pod kapucami. Na kraj dogodka so se pripeljali s tovornim vozilom znamke Fiat Doblo, ki ima zadnje okno zakrito. Registrske oznake avtomobila se ne da razbrati.
Podizvajalec ob tem opozarja, da imajo težave s krajami bakra na vseh lokacijah in da gre za problem, ki se dogaja tudi drugim podizvajalcem, zato ga mora rešiti država. "V nasprotnem primeru jim bomo slej ali prej morali to zaračunati v obliki višjih cen," opozarja.
2TDK: Varnost mora zagotoviti izvajalec
Iz družbe 2TDK so za 24ur.com povedali, da sta varovanje gradbišča in organizacija del na posameznih odsekih v izključni pristojnosti izvajalca del. Ta je odgovoren za ustrezno ureditev nadzora nad dostopom, za pravilno skladiščenje materiala ter za izvajanje vseh potrebnih varnostnih in organizacijskih ukrepov z namenom preprečevanja tovrstnih incidentov.
"Družba 2TDK je z dogodkom seznanjena, prav tako pa razpolagamo s podatkom, da je bila o kraji obveščena policija," so zapisali.
Na odgovor policije še čakamo.
