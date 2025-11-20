Material na projektu drugi tir tarča tatov: kamere ujele storilce

V le treh tednih so storilci v okolici Črnega Kala udarili že trikrat, zadnjič v noči z nedelje na ponedeljek. "Ukradejo kable, jih olupijo in ven poberejo baker," nam je povedal direktor podjetja, ki za 2TDK opravlja dela na drugem tiru. Izpostavljati se ne želi.

"Prejšnji teden so nam vdrli v kontejnerje in vzeli za cca 70.000 evrov kablov. Nato smo bili naslednje jutro obveščeni o nekih kablih v kotanji v gozdu blizu objekta. Na srečo smo okoli 75 % kablov našli, videli pa smo tudi ostale, ki so bili olupljeni," je opisal.

Zanimivo je to, da so tatovi med tremi kontejnerji vdrli točno v tistega, v katerem je bila roba. "Točno so vedeli, v katerega morajo vdreti. To pomeni, da so nas opazovali ali pa jim je informacijo nekdo sporočil oz. je v krajo vpleten nekdo, ki je to vedel."