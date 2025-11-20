Svetli način
Naslovnica POP 30Slovenija Črna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice Slovenija Črna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujina Črna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Črna kronika

Material na projektu drugi tir tarča tatov: kamere ujele storilce

Črni Kal , 20. 11. 2025 13.23 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
U.Z.
Komentarji
54

Eden izmed podizvajalcev na projektu drugi tir opozarja, da se v okolici Črnega Kala redno sooča s krajami – storilci so jim ukradli že za več kot 50.000 evrov materiala. "Ukradejo kable, jih olupijo in ven poberejo baker. Gre za problem, ki se dogaja na vseh lokacijah in tudi drugim podjetjem, rešiti pa ga mora država," pozivajo.

V le treh tednih so storilci v okolici Črnega Kala udarili že trikrat, zadnjič v noči z nedelje na ponedeljek. "Ukradejo kable, jih olupijo in ven poberejo baker," nam je povedal direktor podjetja, ki za 2TDK opravlja dela na drugem tiru. Izpostavljati se ne želi.

"Prejšnji teden so nam vdrli v kontejnerje in vzeli za cca 70.000 evrov kablov. Nato smo bili naslednje jutro obveščeni o nekih kablih v kotanji v gozdu blizu objekta. Na srečo smo okoli 75 % kablov našli, videli pa smo tudi ostale, ki so bili olupljeni," je opisal.

Zanimivo je to, da so tatovi med tremi kontejnerji vdrli točno v tistega, v katerem je bila roba. "Točno so vedeli, v katerega morajo vdreti. To pomeni, da so nas opazovali ali pa jim je informacijo nekdo sporočil oz. je v krajo vpleten nekdo, ki je to vedel."

Kraje na projektu drugi tir
Kraje na projektu drugi tir FOTO: 24ur.com

Zaradi ponavljajočih se kraj so prejšnji teden na objekt namestili več kamer, obvestili so tudi Policijo.

"Zadnja kraja se je dogajala v nedeljo od 23.23 do 1.33 v ponedeljek, ko smo jih nazadnje opazili na kameri. Da bi preprečili kraje, smo tri kontejnerje zaparkirali z dostavnikom, tega pa še z enim avtomobilom. Oni so vdrli v prvi avto in ga premaknili, vdrli v drugega, ga premaknili, nato pa prerezali ključavnice na kontejnerjih, vdrli vanje in odnesli vso robo," je še povedal.

Storilci so se skrivali pod kapucami

A tokrat so storilce posnele kamere. Na posnetkih so najmanj tri osebe, ki svoje obraze skrivajo pod kapucami. Na kraj dogodka so se pripeljali s tovornim vozilom znamke Fiat Doblo, ki ima zadnje okno zakrito. Registrske oznake avtomobila se ne da razbrati.

Podizvajalec ob tem opozarja, da imajo težave s krajami bakra na vseh lokacijah in da gre za problem, ki se dogaja tudi drugim podizvajalcem, zato ga mora rešiti država. "V nasprotnem primeru jim bomo slej ali prej morali to zaračunati v obliki višjih cen," opozarja.

2TDK: Varnost mora zagotoviti izvajalec

Iz družbe 2TDK so za 24ur.com povedali, da sta varovanje gradbišča in organizacija del na posameznih odsekih v izključni pristojnosti izvajalca del. Ta je odgovoren za ustrezno ureditev nadzora nad dostopom, za pravilno skladiščenje materiala ter za izvajanje vseh potrebnih varnostnih in organizacijskih ukrepov z namenom preprečevanja tovrstnih incidentov.

"Družba 2TDK je z dogodkom seznanjena, prav tako pa razpolagamo s podatkom, da je bila o kraji obveščena policija," so zapisali.

Na odgovor policije še čakamo.

kraja projekt drugi tir material kabli
Naslednji članek

V osebni avto naložil kar osem potnikov, sedeli so tudi v prtljažniku

  • Splača se
  • deluxe_bao_buns
  • kraljeve_kozice
  • hrustljava_raca
  • deluxe pinsa
  • Splača se
  • Deluxe sladica v lončku
  • cokoladne_tortice
  • losos_v_listnatem
  • sladica_pastel_de_nata
  • Splača se
  • black angus
  • suha_salama
  • hrustljavi_prigrizki
  • Splača se
  • polnjeni tortelloni
  • polnjeni ravioli
  • sladica v kozarčku
  • mortadela
  • cheescake_desert
KOMENTARJI (54)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Semek
20. 11. 2025 14.26
+4
le kdo🤣🤣... tisti ki imajo vse zastonj
ODGOVORI
4 0
veneti
20. 11. 2025 14.26
+2
saj smo že republika banan samo emirja rabimo še za predsednika.
ODGOVORI
2 0
dobrabejba35
20. 11. 2025 14.25
+5
Občani?
ODGOVORI
5 0
Jack oLantern
20. 11. 2025 14.24
+4
zdaj, ko so vsi policaji na drugem koncu Slovenije, so se oni modro prestavili kontra. 😃
ODGOVORI
4 0
EntityOne
20. 11. 2025 14.22
+1
Posnetek posredujte umetni inteligenci v obdelavo. Morda bo razbrala tablice, ker uporablja vzorčenje, ki mu človeški možgani niso kos.
ODGOVORI
2 1
YouRangMyLord
20. 11. 2025 14.21
+2
Miss šivilja Bratošek nima denarja za varnostnike. Jah nič, bo pa Miss šivilja še en aneks spesnila in podpisala, da bo lahko to ukradeno robo nadomestila z novo. Ker Miss šivilja je slovenska Miss aneksov.
ODGOVORI
2 0
gas-112
20. 11. 2025 14.21
Domnevamo, da so bili RUSI. Informacija iz zanesljivih virov blizu Trumpa in vrha EU. 120% DOMNEVA.
ODGOVORI
0 0
PARTIZAN PEPE
20. 11. 2025 14.19
+5
Sramota skozi isto in skozi isti...plačujemo pa tudi skozi isti.
ODGOVORI
5 0
frenk7
20. 11. 2025 14.14
+3
Skladiščnik je odprl kontejner in z vozičkom pripeljal leseni kolut s kablom pred vozilo, ...
ODGOVORI
4 1
U1697915075021
20. 11. 2025 14.08
+10
le kdo krade kable🤔🤔🧔🏽‍♂️🧔🏽‍♂️
ODGOVORI
10 0
Fluxx
20. 11. 2025 14.05
+11
Kako to da to ni pod nadzorom? Varnostnik te na mesec košta par jurjev. Kle ti pa ukradejo robo za 70k plus? Neki ne štima.
ODGOVORI
11 0
mastablasta
20. 11. 2025 14.02
+11
ah... nimajo varnostnikov. da je vse ceneje in da dobijo razpis.
ODGOVORI
11 0
a res1
20. 11. 2025 14.00
+12
Kakaj pa ne date celega posnetka? Ne pa samo eno slikico?
ODGOVORI
12 0
Lisjak1
20. 11. 2025 14.00
+7
Obtavnavati kot teroristično sabotažo in namestiti več kamer
ODGOVORI
7 0
E.Nigma
20. 11. 2025 13.59
+3
Zakaj ne spravijo vse kontejnerje na vlak pa adijo skozi Slovenije. Pravkar gledam ladje, ki stojijo kot v Goshen redu pa jih naklada z kontejnerji. Cca 30 sem jim naštel na eni. Pri nas pa en kamijon en kontejner. Ali mogoče te dva. Pa to je 15-30 kamijonov. Kaj pa na vlak ko jih lahko spravi na en vagon dva in je 30 vagonov. Se pravi nič kamionov na AC.
ODGOVORI
4 1
E.Nigma
20. 11. 2025 14.02
-1
Od-do. Časovno in mir. 0d 8:00-10:00 in 18:00-20:00. Gotovo.
ODGOVORI
0 1
Kali?opko Kali?opkovi?
20. 11. 2025 13.58
+6
Ovakvi u Bosni bicikle kradu
ODGOVORI
6 0
E.Nigma
20. 11. 2025 14.03
-1
Pa kombi z 2 mio € v Srbiji al Bosni
ODGOVORI
0 1
abc123def456
20. 11. 2025 13.55
-1
kekci gradbinci .... in proracun naj jim skodo placa, itak .... oboji so zlati fantje, tatovi in gradbinci ...
ODGOVORI
0 1
modelx
20. 11. 2025 13.54
+4
svem odrezat desno roko in levo nogo + nos
ODGOVORI
5 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363