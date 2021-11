'Pihati' bodo dali vsakemu, ki bo pripeljal mimo

Zloraba alkohola je bila do 15. oktobra letos kriva za 1.104 prometne nesreče, 546 telesnih poškodb in 25 smrtnih žrtev, so sporočili iz Agencije za varnost prometa (AVP), ki v sodelovanju s Policijo in nevladnimi organizacijami koordinira akcijo.

V prvih petih mesecih letošnjega leta je zaradi vinjenih povzročiteljev umrlo sedem ljudi, v naslednjih štirih mesecih in pol pa kar 18. Povprečna stopnja med vsemi alkoholiziranimi povzročitelji prometnih nesreč letos zanaša 1,42 promila, lani pa je znašala 1,40 promila. Vsi povzročitelji smrtnih prometnih nesreč so bili moški, izstopajo povzročitelji v starostni skupini od 25 do 34 let in od 45 do 54 let, vozniki osebnih avtomobilov in motornih koles.

Med vzroki za nastanek smrtnih prometnih nesreč pri alkoholiziranih povzročiteljih prevladujeta neprilagojena hitrost, zaradi katere je umrlo 13 ljudi, in nepravilna stran oz. smer vožnje, ki je vzela devet življenj. Ta dva vzroka so ugotovili pri kar 88 odstotkih vseh smrtnih žrtev (22 umrlih) prometnih nesreč zaradi alkoholiziranega povzročitelja, pravijo na AVP in skupaj s Policijo znova opozarjajo, da se alkohol in udeležba v prometu povsem izključujeta, neodgovorno in nepremišljeno vedenje zaradi pitja alkohola pa prinaša težke posledice: "Alkohol ni 'kriv' za prometno nesrečo. Odgovoren je človek, ki alkoholiziran sede za volan in nesrečo povzroči," poudarjajo.