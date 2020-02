Trčil v vozilo in pobegnil peš. Policija ga je ujela in privedla v zapor

Okoli 18.40 v ponedeljek je 25-letni voznik v križišču Pregljeve in Ulice Frana Kovačiča v Mariboru zaradi vožnje po nepravilni strani ceste trčil v voznika osebnega avtomobila, 35-letnega Mariborčana, sporočajo v PU Maribor.

Takoj po trčenju sta povzročitelj in njegov sopotnik peš zbežala s kraja nesreče. To so opazili kriminalisti, ki so se po naključju nahajali v bližini, ter stekli za njima. Povzročitelja nesreče so ujeli in prijeli po nekaj minutah bega, njegovega sopotnika pa pet minut kasneje.