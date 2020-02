Zapeljal na nasprotni pas in eno vozilo oplazil v drugo pa silovito trčil

Kot smo poročali, je včeraj popoldne v hudi prometni nesreči na glavni cesti Lipce–Savski most na Slovenskem Javorniku na območju Jesenic ena oseba umrla, šest pa je bilo ranjenih.

Povzročitelj prometne nesreče je med vožnjo po klancu navzdol na ovinkasti cesti zapeljal na nasprotno smerno vozišče in tam najprej oplazil enega, potem pa silovito trčil še v drug osebni avtomobil. Poškodbe, ki jih je dobil v nesreči, so bile zanj usodne, medtem ko so bili vsi ostali udeleženci poškodovani. Eden med njimi huje, vendar njegovo življenje ni ogroženo, je sporočil predstavnik PU KranjBojan Kos.

Pokojni povzročitelj nesreče, državljan BiH, je bil v vozilu sam, v drugem vozilu sta bili dve osebi, državljana Slovenije, v tretjem pa štirje državljani Srbije, je še dodal Kos.

Z ugotovitvami bodo prometni policisti seznanili pristojno državno tožilstvo. V letošnjem letu je to prva smrtna žrtev na gorenjskih cestah, lani do konca februarja so umrli trije udeleženci.