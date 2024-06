Z avtom zapeljal na nasprotni pas, vanj trčil avtobus s potniki

Policisti Policijske postaje Idrija so na kraju nesreče ugotovili, da je 82-letni voznik avtomobila vozil iz Godoviča proti Idriji. "Tik pred naseljem Idrija (pri Likarci) je v desnem ovinku iz neznanega vzroka zapeljal na levi vozni pas, ki je namenjen vožnji vozil iz nasprotne smeri. V tistem trenutku mu je iz nasprotne smeri pripeljal 44-letni voznik avtobusa, ki je v izogib trčenju z vozilom močno zaviral in se umikal skrajno desno proti varnostni ograji, kjer je avtobus tudi ustavil pred trčenjem. Kljub temu je med omenjenimi vozili prišlo do čelnega trčenja," so sporočili iz Policijske uprave Nova Gorica.

Voznik in sopotnica v osebnem vozila sta v nesreči utrpela hude telesne poškodbe, zato so ju reševalci nujne medicinske pomoči ZD Idrija odpeljali na zdravljenje v ljubljanski klinični center. Voznik avtobusa je prevažal deset potnikov, ki v nesreči niso bili poškodovani.

"O prometni nesreči s telesnimi poškodbami je policija obvestila tudi pristojne pravosodne organe (preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in okrožno državno tožilko v Novi Gorici)," so še sporočil PU Nova Gorica, idrijski policisti pa bodo glede na vsa ugotovljena dejstva in ugotovljene teže telesnih poškodb udeležencev nezgode zoper povzročitelja prometne nesreče podali ustrezen ukrep.