V nesreči med poročnim sprevodom poškodovana tudi mladoporočenca

V nesreči je bilo pet ljudi huje poškodovanih in še dva lažje, med poškodovanimi pa sta tudi 25-letni ženin in 20-letna nevesta. Hudo poškodovani so trije svatje, prav tako pa tudi zakonca iz drugega vozila, ki ni bilo del poročne kolone.

Mladoporočenca iz Nemčije si bosta svoj poročni dan zagotovo zapomnila, a ne zato, ker naj bi bil to najlepši dan v njunem življenju, pač pa zaradi nesreče, ki je prekinila poročno slavje. Kot so sporočili iz nemške policije, se je v nedeljo zgodila huda prometna nesreča, v katero je bila vpletena svatovska kolona, ki je povzročila kaos na avtocesti pri Wolfsburgu.

Policija še vedno preiskuje podrobnosti in morebitne vzroke za nesrečo, proti nekaj svatom pa vodijo tudi postopek, piše nemški Der Bild. Reševalce naj bi namreč med intervencijo močno oviralo več svatov. V konvoju je bilo okoli 50 vozil. Številni avtomobili naj bi se ustavili kar na kraju nesreče, drugi so se obračali in ustavili na odstavnem pasu voznega pasa v nasprotni vozni smeri. Nekateri svatje so nato stekli čez avtocesto in preplezali ograjo, ki ločuje oba vozna pasova.

"Ravnanje udeležencev konvoja je bilo izredno nevarno, ne le zanje, pač pa tudi za vse prisotne. V primeru takšne nesreče lahko posredujejo le reševalci in policija," je dejal Lars Dehnert, tiskovni predstavnik policije iz Braunschweiga.

Toda iz policije so sporočili, da svatje kljub večkratnim prošnjam, da zapustijo območje, niso pokazali razumevanja, zato so jim na koncu ukazali, naj odidejo. Zato, da bi obvladali nevarno situacijo in preprečili še kaj hujšega, pa je policija avtocesto za nekaj ur zaprla v obe smeri.