Prometna nesreča pri Lenartu terjala smrtno žrtev

Kot so sporočili s PU Maribor, so bili nekaj po 15. uri obveščeni, da se je na regionalni cesti Pernica–Lenart, pri izvozu z avtoceste A5 (Maribor–Lendava) zgodila prometna nesreča.

V njej sta bili udeleženi dve vozili, in sicer avtobus in osebni avtomobil. V prometni nesreči je ena oseba umrla. Ogled kraja prometne nesreče bodo opravili mariborski policisti pod vodstvom dežurnega preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča v Mariboru. Pri ogledu bo navzoča tudi dežurna okrožna državna tožilka, so še sporočili.