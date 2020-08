Prometna nesreča na gorenjski avtocesti: tovornjak prebil ograjo

Gasilci GB Ljubljana in GARS Kranj so zavarovali kraj nesreče in iz poškodovanega rezervoarja za gorivo tovornega vozila prečrpali okoli 400 litrov goriva ter z vozišča očistili razlite motorne tekočine.

Zaradi nesreče so nastali daljši zastoji. Po odstranitvi posledic je gorenjska avtocesta normalno odprta v obe smeri. O podrobnostih nesreče bodo kranjski policisti poročali v nadaljevanju dneva.