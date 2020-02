Prometna nesreča na gorenjski avtocesti: vozilo obrnilo na streho

ŠALA DNEVA Arhiv

Dva policista sta se v prostem času srečala v mestnem parku in eden je imel lepo žensko kolo.

Prvi mu reče: ''Oh, kako lepo kolo imaš. Koliko pa si plačal zanj?'' ''Nič! Veš, včeraj zvečer sem patruljiral po mestnem parku, ko se je na tem kolesu mimo mene pripeljala neka lepotica. Zaustavila se je ob meni, prislonila kolo ob drevo in se popol¬noma slekla. Potem pa je rekla, da ob nje lahko dobim vse, kar si želim in jaz sem izbral kolo.'' ''Dobro si izbral! Njena obleka ti tako ali tako ne bi bila prav!''