Prometna nesreča na Zaloški cesti v Ljubljani ovira promet

V Ljubljani je oviran promet na Zaloški cesti v križišču z Osenjakovo ulico proti obvoznici, poroča prometno-informacijski center. Na Policijski upravi Ljubljana so nam povedali, da je bila cesta tam nekaj časa popolnoma zaprta. Posledice nesreče še odstranjujejo, zato tam še prihaja do zastojev. V nesreči se je lažje poškodovala oseba, ki so jo z rešilcem odpeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center.

Vzrok nesreče še ni znan, je še sporočila Policija.