Voznik trčil v tovornjak s priklopnikom in podlegel poškodbam

Uprava za zaščito in reševanje je poročala o prometni nesreči s smrtnim izidom na avtocesti Ljubljana-Obrežje pri kraju Zaloke. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so kraj nesreče zavarovali.

Na Policijski upravi Novo mesto so pojasnili, da se je prometna nesreča zgodila na pospeševalnem pasu, in sicer pri tamkajšnjem bencinskem servisu. Voznik osebnega avtomobila je naletel v tovorno vozilo s priklopnikom. Gasilci so s tehničnim posegom izvlekli udeleženega iz vozila, odklopili akumulator in z vpojnimi sredstvi nevtralizirali iztekle motorne tekočine.

Voznik osebnega vozila je podlegel poškodbam na kraju nesreče. Točen vzrok nesreče zaenkrat še ni znan. Več informacij bo znanih po zaključku preiskave.