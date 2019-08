Prometna nesreča v Ljubljani zaradi vožnje v rdečo luč

Danes okoli 14. ure se je v križišču Bratislavske in servisne ulice v Ljubljani zgodila prometna nesreča s telesnimi poškodbami. Do nesreče je prišlo zaradi vožnje v rdečo luč, v njej pa sta bila udeležena Peugeot 206 svetlo sive barve in Audi A8 črne barve.

Policija sedaj zaradi razjasnitve okoliščin nesreče naproša vse priče, ki bi imele kakršnekoli informacije, da to sporočijo na številko 113 ali pokličejo na Postajo prometne policije Ljubljana na telefonsko številko 01 583 88 20.